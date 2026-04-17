伊藤英明×染谷将太、井筒和幸監督作『国境』の撮影は「楽しくてしょうがない」「刺激的」
伊藤英明×染谷将太がダブル主演する井筒和幸監督最新作『国境』の「オール関西“撮影中”会見」が、4月16日、関西一の超高層ビル「あべのハルカス」で実施され、伊藤と染谷、井筒監督、原作者の黒川博行、企画・製作の紀伊宗之が登壇した。
【写真】6度目の共演となる伊藤英明×染谷将太がバディに！ 映画『国境』オール関西“撮影中”会見の様子
作家・黒川博行による“疫病神シリーズ”の傑作小説を、『パッチギ！』など数々の名作を世に送り出してきた井筒和幸監督が実写映画化。大阪のヤクザ・桑原と、建設コンサルタント・二宮の対照的なコンビが、騙された金を取り戻すため、北朝鮮へ高跳びした詐欺師を追うノワールアクションが繰り広げられる。
2月下旬より関西各地で撮影されてきた同作は、クランクアップまで残り3週間。井筒監督は、撮影の手ごたえについて尋ねられると「奇しくも世界の親分たちが、自分の我欲でシマのとりあいをやっとる最中。うちらの映画もこの人ら二人（伊藤、染谷）がそんなことを揶揄するくだりがあります。今の時代だなと思って作っています」とコメント。「娯楽映画を作りたかったからね。（昨今は）辛気くさい映画ばかりだから。ダメだよ。そう思わないか？」と“井筒節”もさく裂させた。
今回、井筒組初参加となった伊藤は「楽しくてしょうがないです。駆け出しの頃、井筒組の現場にある俳優さんのお付きで行ったらそのままチンピラAみたいな感じで出ることになったんです。そのときは右も左も分からなかったのですが、（井筒監督が）『兄ちゃん、もっとセリフにな、血が通った感じで言えたらもっとええと思うわ』と言ってくれたんです。それがずっとあって」と振り返る。
「井筒作品はキャラクターがリアルで、生き生きしている印象があります。自然でアドリブのような空気感ですが、それはしっかり作られたものだったんだなって。監督は繊細に、熱を持って演技指導から画を作っています。僕はこの歳まで、恥ずかしながら映画や俳優のすごさに気づけているようで、実は気づけていませんでした。監督の熱量と演技指導で毎日新たな発見があり、良い学びになっています」と得られるものが多いと語った。
染谷も「学生時代から井筒さんの作品が大好きでした。まさか自分が井筒監督の作品の世界に入るとは思っていませんでした。現場は熱量が高く、みんなで戦うような毎日を送っていて、それが刺激的です。あらためて、映画作りがこんなに楽しいものだということを噛み締めています」とコメントした。
原作者の黒川は淡路島で行われた撮影に足を運んだそうで、「井筒さんは細かい演技指導をされ、シーンごとに粘りがあります。『この監督はこんなに一生懸命、映画を作る人なんやな』と思いました。これまで他の作品の現場も見てきましたが、井筒さんの熱量はどこの現場よりも熱いものがあります」と印象に残ったという。
さらに「“疫病神シリーズ”は何度か映画化やドラマ化がありましたが、『国境』はスケールが大きく、予算的にもしんどいと思っていました。紀伊さんから話が来たときも、実現するとは思っていませんでした。ですので、完成した映画を自分の目で観るのが今は楽しみで仕方がありません」と映画化を喜んだ。
ちなみに今回、インフルエンサーも作品に多数参加しており、紀伊プロデューサーは「僕の大好きなYouTuberのきまぐれクックさんはシジミ汁を作ってくださり、4杯くらい食べました」とエピソードを明かした。
また井筒監督にとって今回は、2020年公開（撮影は2018年）『無頼』以来、8年ぶりとなる新作映画。「黒川先生の原作は、1960年代の映画『悪名』シリーズがモチーフとなっていると聞きました。僕は、『悪名』シリーズの勝新太郎さんと田宮二郎さんの見事な“シャシン”をかろうじて観ていた世代です。原作を読んだとき、あの掛け合いを思い出しました。『悪名』を抜くことはできないけど、追いつけるようなものを、日本映画でやってもいいんじゃないか」と意欲を口に。
「二人がアジアを駆け巡る冒険物語。僕もそういうものはやったことがない。大阪のヤクザ者と行きあぐねている青年が落とし前をつけるために国境を突破する。（自分にとって）初めてのタッチの作品」とチャレンジ精神を持って撮影に臨んでいるという。
伊藤も「（劇中で）『こっちは豚肉を食べているのに、国境を一つ跨いだら豚の餌も食われへん。そんなもんヤクザの世界でも縄張りがあって、縄張りを壊したら食っていかれへん』というセリフがあるのですが、考え方も育ちも全く違う二人が一つの目的達成のためにバディを組んで国境まで超えていくところに、この作品のおもしろさがあります。井筒監督のエッセンスも加わり、こんなにも『出来上がりを見たい』と思う作品は今まであまりありませんでした」と期待を寄せた。
染谷も「娯楽映画で、笑えるしハラハラするし、テンポも軽快。全然説教臭くなく社会的な縮図が描かれていて、自分が大好きな映画だなって素直に思えます。二人が大冒険して、生きづらい世の中に自分の居場所を見つけていく。ある種の成長物語になると思います」と完成を楽しみにしていた。
映画『国境』は、オール関西撮影中。
【写真】6度目の共演となる伊藤英明×染谷将太がバディに！ 映画『国境』オール関西“撮影中”会見の様子
作家・黒川博行による“疫病神シリーズ”の傑作小説を、『パッチギ！』など数々の名作を世に送り出してきた井筒和幸監督が実写映画化。大阪のヤクザ・桑原と、建設コンサルタント・二宮の対照的なコンビが、騙された金を取り戻すため、北朝鮮へ高跳びした詐欺師を追うノワールアクションが繰り広げられる。
今回、井筒組初参加となった伊藤は「楽しくてしょうがないです。駆け出しの頃、井筒組の現場にある俳優さんのお付きで行ったらそのままチンピラAみたいな感じで出ることになったんです。そのときは右も左も分からなかったのですが、（井筒監督が）『兄ちゃん、もっとセリフにな、血が通った感じで言えたらもっとええと思うわ』と言ってくれたんです。それがずっとあって」と振り返る。
「井筒作品はキャラクターがリアルで、生き生きしている印象があります。自然でアドリブのような空気感ですが、それはしっかり作られたものだったんだなって。監督は繊細に、熱を持って演技指導から画を作っています。僕はこの歳まで、恥ずかしながら映画や俳優のすごさに気づけているようで、実は気づけていませんでした。監督の熱量と演技指導で毎日新たな発見があり、良い学びになっています」と得られるものが多いと語った。
染谷も「学生時代から井筒さんの作品が大好きでした。まさか自分が井筒監督の作品の世界に入るとは思っていませんでした。現場は熱量が高く、みんなで戦うような毎日を送っていて、それが刺激的です。あらためて、映画作りがこんなに楽しいものだということを噛み締めています」とコメントした。
原作者の黒川は淡路島で行われた撮影に足を運んだそうで、「井筒さんは細かい演技指導をされ、シーンごとに粘りがあります。『この監督はこんなに一生懸命、映画を作る人なんやな』と思いました。これまで他の作品の現場も見てきましたが、井筒さんの熱量はどこの現場よりも熱いものがあります」と印象に残ったという。
さらに「“疫病神シリーズ”は何度か映画化やドラマ化がありましたが、『国境』はスケールが大きく、予算的にもしんどいと思っていました。紀伊さんから話が来たときも、実現するとは思っていませんでした。ですので、完成した映画を自分の目で観るのが今は楽しみで仕方がありません」と映画化を喜んだ。
ちなみに今回、インフルエンサーも作品に多数参加しており、紀伊プロデューサーは「僕の大好きなYouTuberのきまぐれクックさんはシジミ汁を作ってくださり、4杯くらい食べました」とエピソードを明かした。
また井筒監督にとって今回は、2020年公開（撮影は2018年）『無頼』以来、8年ぶりとなる新作映画。「黒川先生の原作は、1960年代の映画『悪名』シリーズがモチーフとなっていると聞きました。僕は、『悪名』シリーズの勝新太郎さんと田宮二郎さんの見事な“シャシン”をかろうじて観ていた世代です。原作を読んだとき、あの掛け合いを思い出しました。『悪名』を抜くことはできないけど、追いつけるようなものを、日本映画でやってもいいんじゃないか」と意欲を口に。
「二人がアジアを駆け巡る冒険物語。僕もそういうものはやったことがない。大阪のヤクザ者と行きあぐねている青年が落とし前をつけるために国境を突破する。（自分にとって）初めてのタッチの作品」とチャレンジ精神を持って撮影に臨んでいるという。
伊藤も「（劇中で）『こっちは豚肉を食べているのに、国境を一つ跨いだら豚の餌も食われへん。そんなもんヤクザの世界でも縄張りがあって、縄張りを壊したら食っていかれへん』というセリフがあるのですが、考え方も育ちも全く違う二人が一つの目的達成のためにバディを組んで国境まで超えていくところに、この作品のおもしろさがあります。井筒監督のエッセンスも加わり、こんなにも『出来上がりを見たい』と思う作品は今まであまりありませんでした」と期待を寄せた。
染谷も「娯楽映画で、笑えるしハラハラするし、テンポも軽快。全然説教臭くなく社会的な縮図が描かれていて、自分が大好きな映画だなって素直に思えます。二人が大冒険して、生きづらい世の中に自分の居場所を見つけていく。ある種の成長物語になると思います」と完成を楽しみにしていた。
映画『国境』は、オール関西撮影中。