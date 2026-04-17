3つの言葉の空欄を埋めて正しい日本語を完成させるクイズです。一番外側の指の呼び名や、建物が水平に動くこと、そして冬の気象用語をヒントに、隠れた2文字を導き出しましょう。

写真拡大

言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！ 普段何気なく使っている言葉の数々を思い浮かべながら、空欄にぴったりとはまる2文字を探してみましょう。

今回は、体にまつわる表現から、物理的な現象、そして季節の移ろいを感じる言葉まで用意しました。1分間の集中力で、正解を導き出してください！

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。

□□び
よ□□れ
□□き

ヒント：手足の最も外側にある一番小さな指、乗り物などが水平方向に動くこと、そして冬に少しだけ降る雪を思い浮かべてみてください。

答えを見る






正解：こゆ

正解は「こゆ」でした。

▼解説
それぞれの言葉に「こゆ」を入れると、次のようになります。

こゆび（小指）
よこゆれ（横揺れ）
こゆき（小雪）

どれも正しい日本語になりますね。今回は体の部位、物理的な動き、そして気象に関する表現という、生活のさまざまな場面で使われる言葉が並んでいました。全く異なる性質を持つ言葉たちが、共通の響きによってリンクする不思議さを発見するのは、言葉遊びならではの楽しみといえるでしょう。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)