【ひらがなクイズ】解けると快感！ 体の一部や揺れ方に共通する2文字は？
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！ 普段何気なく使っている言葉の数々を思い浮かべながら、空欄にぴったりとはまる2文字を探してみましょう。
今回は、体にまつわる表現から、物理的な現象、そして季節の移ろいを感じる言葉まで用意しました。1分間の集中力で、正解を導き出してください！
□□び
よ□□れ
□□き
ヒント：手足の最も外側にある一番小さな指、乗り物などが水平方向に動くこと、そして冬に少しだけ降る雪を思い浮かべてみてください。
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「こゆ」を入れると、次のようになります。
こゆび（小指）
よこゆれ（横揺れ）
こゆき（小雪）
どれも正しい日本語になりますね。今回は体の部位、物理的な動き、そして気象に関する表現という、生活のさまざまな場面で使われる言葉が並んでいました。全く異なる性質を持つ言葉たちが、共通の響きによってリンクする不思議さを発見するのは、言葉遊びならではの楽しみといえるでしょう。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、体にまつわる表現から、物理的な現象、そして季節の移ろいを感じる言葉まで用意しました。1分間の集中力で、正解を導き出してください！
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
よ□□れ
□□き
ヒント：手足の最も外側にある一番小さな指、乗り物などが水平方向に動くこと、そして冬に少しだけ降る雪を思い浮かべてみてください。
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
正解：こゆ正解は「こゆ」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「こゆ」を入れると、次のようになります。
こゆび（小指）
よこゆれ（横揺れ）
こゆき（小雪）
どれも正しい日本語になりますね。今回は体の部位、物理的な動き、そして気象に関する表現という、生活のさまざまな場面で使われる言葉が並んでいました。全く異なる性質を持つ言葉たちが、共通の響きによってリンクする不思議さを発見するのは、言葉遊びならではの楽しみといえるでしょう。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)