Snow Man「SAVE YOUR HEART」ソロビジュアル一挙公開！鮮やかな色使いと多彩な表情に「ラウ二次元かと思った」「佐久間くんくるくるヘアかわいい」「あべちゃん前髪立ち上げてるの珍しい」と反響続々

【写真】Snow Man『SAVE YOUR HEART MAGAZINE』（8人分）

Snow Manの公式Xで、『SAVE YOUR HEART MAGAZINE』として、ソロビジュアルと楽曲にちなんだQ＆Aが連日公開。

岩本照から深澤辰哉、ラウール、渡辺翔太、向井康二、阿部亮平、宮舘涼太、佐久間大介までの8人分が出揃い、注目を集めている。

■「SAVE YOUR HEART」ソロビジュアルで多彩な着こなし披露

公開されたソロビジュアルでは、メンバーごとの魅力が際立つスタイリングが印象的だ。

岩本は、イエローのジャケットにピンクのシャツを合わせた華やかな装いで登場。深澤は、ブルーを基調とした総柄コートに赤のネクタイを効かせたインパクトのある着こなしを見せている。

ラウールは、白のショートジャケットに鮮やかなターコイズブルー、さらにピンクのグローブを合わせたモードなスタイルを披露。渡辺は、グレーのアウターにブルーのインナー、淡いパープルのパンツを合わせ、やわらかさとエッジが共存するコーディネートに仕上げた。

向井は、オレンジのロングコートが映える装いで存在感を放ち、阿部は、グレーのロングコートにオレンジやパープルを取り入れたスタイルで、上品さの中に遊び心を感じさせる。宮舘は、鮮やかなピンクのロングコートを主役にした華やかな着こなしで魅了し、佐久間は、ピンクのウェーブヘアにブルーのジャケットを合わせた印象的なビジュアルを披露した。

また、衣装だけでなく表情にも違いがあり、クールなまなざしを見せるメンバーもいれば、やわらかな雰囲気を感じさせるカットもある。

■Q＆AではMVの見どころにも言及

あわせて掲載されたQ＆Aでは、MVの見どころについてもコメント。岩本は「MVの世界観、勢いのあるダンス」、渡辺は「サビのハードな振付け」、向井は「ロボットを意識したSnow Manダンス！！」、宮舘は「間奏のダンスシーンやアンドロイド感のある表情」と回答している。

さらに、「メンバーの中で一番『守ってあげたくなる』人は誰？」「最近、自分の生活の中で起きた『小さなバグ（計算外な出来事）』は？」「『距離が離れたとしても』という歌詞にちなんで、これだけは手放せない！という持ち物は？」「最近、自分自身の中でUpdate（アップデート）したスキルや知識は？」といった質問にも答えており、その内容からメンバーの関係性や素顔が垣間見える。

ファンからは「カッコよすぎ」「ラウ二次元かと思った」「佐久間くんくるくるヘアかわいい」「あべちゃん前髪立ち上げてるの珍しい」「ふっか美人すぎる」といった声が寄せられている。

■『SAVE YOUR HEART MAGAZINE』岩本照編

■『SAVE YOUR HEART MAGAZINE』深澤辰哉編

■『SAVE YOUR HEART MAGAZINE』ラウール編

■『SAVE YOUR HEART MAGAZINE』渡辺翔太編

■『SAVE YOUR HEART MAGAZINE』向井康二編

■『SAVE YOUR HEART MAGAZINE』阿部亮平編

■『SAVE YOUR HEART MAGAZINE』宮舘涼太編

■『SAVE YOUR HEART MAGAZINE』佐久間大介編

Snow Man

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