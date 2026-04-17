グーグル（Google）は、生成AIを利用した検索機能「AIモード」における新機能を発表した。米国のユーザー向けに提供が開始され、各国では順次展開される予定。

AIモード内でタブを開けるように

AIモードの回答に表示されるリンクを押すと、新規タブではなく、同じタブ内の右側に表示されるようになる。これにより、AIモードから離れることなく、回答の情報源や提案されたサイトが簡単に確認できるように。

たとえば、AIモードに「省スペースでラテが作れるコーヒーメーカーを探して」と伝えると、条件に合ったモデルとそのメーカー公式サイトが提案される。そのリンクをクリックすると、同じタブ内の右側に表示されるため、タブの切り替えが不要となる。

また、右側にサイトを表示しながら「このモデルの掃除のしやすさは？」といった追加の質問も可能。

同機能は、デスクトップ版のChromeが対象となる。

他のタブも踏まえた質問

AIモードが、現在開いているタブの内容を踏まえて回答できるように。必要なタブを複数選択することができ、ほかにも画像やPDFファイルを追加できる。これにより、開いているタブの情報やファイルを踏まえて、AIモードが回答できるようになる。

たとえば、学生が試験勉強の際に、AIモードへの質問にChromeで開いている授業資料やノートを追加することで、学生の習熟度に合わせた回答が可能。

検索ボックスにある＋ボタンを押し、任意のタブやファイルを選択することで、利用できる。

同機能は、デスクトップ版とモバイル版のChromeが対象となる。

ほかにも、AIモードではキャンバス機能や画像生成機能が利用可能となっている。

機能の提供場所と時期

これら新機能は、米国のユーザーを対象にすでに提供が開始されている。また、今後各国に向けて提供を拡大する予定。