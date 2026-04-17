tuki.、韓国オフで“2キロ太りました”報告も「美人が溢れてるやん、なんやねん」「皿の持ち方やば」
シンガーソングライターのtuki.さんは4月15日、自身のInstagramを更新。韓国でのオフを満喫した様子を公開しました。
【写真】tuki.、韓国オフのプライベートショット
コメントでは「後々顔出ししそう、っていうかしてほしいっていう願望」「こんなに可愛くてキュートな女子高生がステージではプロとして本当にかっこいい！！」「皿の持ち方やば」「あんた、また背え伸びたんちゃう？」「2枚目の左手にしか目がいかない…」「美人が溢れてるやん、なんやねん」などの声が上がりました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
【写真】tuki.、韓国オフのプライベートショット
「あんた、また背え伸びたんちゃう？」tuki.さんは「韓国オフ満喫してきた ちなみに2キロ太りました」とつづり、写真を6枚載せています。黒いレザージャケットを着て韓国の街を歩く後ろ姿や、カップ麺を頬張る姿、韓国焼肉を前にするシーン、韓国のスイーツを手に持つカット、ベーカリーでパンを選ぶ様子など、グルメを中心に楽しんだ様子です。顔出しなしの投稿にもかかわらず、ファンから多くの反響が寄せられています。
「INSPIRE ARENA 2daysありがとうございました！」普段の投稿ではライブショットや仕事のオフショットなどを公開することが多いtuki.さん。13日の投稿では「INSPIRE ARENA 2daysありがとうございました！」と、ライブ中のカットを中心に8枚の写真を載せていました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)