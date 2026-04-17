テクノホライゾン<6629.T>がマドを開け、前日比１５０円高の１０７０円でストップ高カイ気配に張り付いた。４月３日に年初来安値８３１円をつけたが、そこを起点に底値圏から一気の切り返しで、材料株としての本領を発揮している。タイテックブランドでロボティクス分野に積極展開し、ＡＩ技術による高速検査機能を搭載したＸ線装置などでも高実績を有していることで、フィジカルＡＩ関連の伏兵として昨年末にかけて大相場を演じた経緯がある。足もとでその急騰習性を再び開花させている。



フィジカルＡＩはＡＩとロボティクスを融合させる形で社会に実装される。これまでのハイスペックな演算能力や情報処理能力、膨大な知識と推論といったＡＩの圧倒的なキャパシティーを２次元空間にとどめることなく、３次元で“行動する存在”へと変貌を遂げるプロセスに入ったと言ってもよい。そうしたなか、ＡＩとロボティクスの融合で要となるのは人間の目にあたる部分であり、同社は持ち前の光学・センシング技術で時代の要請に応えることができる。業績も絶好調でＧＩＧＡスクール案件の寄与で２６年３月期営業利益は前の期比４倍となる１５億円、続く２７年３月期も２ケタ以上の利益成長が有望とみられている。株価は昨年１２月２４日に１５４１円の高値に駆け上がるなど大立回りを演じた。その後、１月２６日に１４８９円の戻り高値を形成したが、貸株市場経由の空売りなどもあって売り崩される格好となっていた。しかし、足もとの収益は好調を極め成長期待も高く、その実態面に着目する動きもあったようだ。目先はロボット関連株人気が導火線となって、積み上がったショートを買い戻す動きに点火した。



出所：MINKABU PRESS