夏帆、夢は“北海道横断” 「ふらっと東京を離れるのがいちばんの息抜きです」
俳優の夏帆が、18日から放送の「北海道コーン茶」新CM『こだわりの北海道』篇に出演する。「北海道コーン茶」の新イメージキャラクター就任後初となる本CMは、北海道出身の画家・野口俊介氏が描き下ろした油彩画の世界で、日常の喧騒さを忘れて安らげる心地よいCMに仕上がっている。
【動画】爽やか…白基調のトップスで笑顔をみせる夏帆
インタビューでは「北海道コーン茶」にちなみ、北海道の思い出を披露した夏帆。北海道は大好きで、仕事でもプライベートでもよく訪れているそう。しかし「まだまだ行ったことのない場所がたくさんあるので、いつか北海道を横断するのが夢です」と壮大な夢も語った。
さらに忙しい日々を送る中での息抜きも質問。それには「弾丸でも、ふらっと東京を離れて自然に触れたり、温泉に入りにいくのがいちばんの息抜きです」と爽やかな笑顔でリフレッシュ方法を明かした。
■インタビュー
――CMをご覧になった感想を教えてください。
都会にいても、ふわっと北海道のやさしい自然の中に飛んでいけるのが、とても素敵なCMだなと思いました。野口俊介さんの描く、北海道のやわらかい景色や愛らしいキタキツネに癒されました。
――夏帆さんが最近「心地よい」と感じることを教えてください。
朝の時間を有意義に使えると、心地よい一日を過ごすことができるなと感じています。休みの日はついつい遅くまで寝てしまいますが、最近は早起きすることを心がけてます。
――日々忙しく過ごされている夏帆さんの、最近の息抜き（スイッチオフ）方法を教えて下さい。
弾丸でも、ふらっと東京を離れて自然に触れたり、温泉に入りにいくのがいちばんの息抜きです。
――夏帆さんが「北海道コーン茶」を飲んで一息ついてほしいと思う方は誰ですか？
働いている方、子育てしている方、日々慌ただしい生活を送っている皆さまにぜひ一息ついてほしいです。個人的には、いつもご一緒している作品のスタッフさんです。撮影の合間に、少しでもホッと一息ついてもらえたら…差し入れします！
―― 夏帆さんの北海道にまつわる思い出を教えてください。
北海道は大好きで、仕事でもプライベートでもよく訪れています。煮詰まったり、少し心が疲れてしまったときに、北海道の自然にいつも癒されています。でもまだまだ行ったことのない場所がたくさんあるので、いつか北海道を横断するのが夢です。
【動画】爽やか…白基調のトップスで笑顔をみせる夏帆
インタビューでは「北海道コーン茶」にちなみ、北海道の思い出を披露した夏帆。北海道は大好きで、仕事でもプライベートでもよく訪れているそう。しかし「まだまだ行ったことのない場所がたくさんあるので、いつか北海道を横断するのが夢です」と壮大な夢も語った。
■インタビュー
――CMをご覧になった感想を教えてください。
都会にいても、ふわっと北海道のやさしい自然の中に飛んでいけるのが、とても素敵なCMだなと思いました。野口俊介さんの描く、北海道のやわらかい景色や愛らしいキタキツネに癒されました。
――夏帆さんが最近「心地よい」と感じることを教えてください。
朝の時間を有意義に使えると、心地よい一日を過ごすことができるなと感じています。休みの日はついつい遅くまで寝てしまいますが、最近は早起きすることを心がけてます。
――日々忙しく過ごされている夏帆さんの、最近の息抜き（スイッチオフ）方法を教えて下さい。
弾丸でも、ふらっと東京を離れて自然に触れたり、温泉に入りにいくのがいちばんの息抜きです。
――夏帆さんが「北海道コーン茶」を飲んで一息ついてほしいと思う方は誰ですか？
働いている方、子育てしている方、日々慌ただしい生活を送っている皆さまにぜひ一息ついてほしいです。個人的には、いつもご一緒している作品のスタッフさんです。撮影の合間に、少しでもホッと一息ついてもらえたら…差し入れします！
―― 夏帆さんの北海道にまつわる思い出を教えてください。
北海道は大好きで、仕事でもプライベートでもよく訪れています。煮詰まったり、少し心が疲れてしまったときに、北海道の自然にいつも癒されています。でもまだまだ行ったことのない場所がたくさんあるので、いつか北海道を横断するのが夢です。