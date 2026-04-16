『テッド ザ・シリーズ』シーズン2が5月に配信！日本語吹替版には神谷浩史らが続投

U-NEXT（ユーネクスト）にて、映画『テッド』の前日譚ドラマの続編となる『テッド ザ・シリーズ2』が、5月より独占配信されることが決定した。配信に先立ち、予告映像と日本版キービジュアルも公開された。

世界的大ヒット映画『テッド』の前日譚ドラマ、待望の続編が配信

映画『テッド』で世界を席巻した、セス・マクファーレンによる人気コメディドラマが再び帰ってくる。魂を宿した口の悪いテディベアという斬新な設定で話題を呼んだ同作は、全世界で大ヒットを記録し、世界興行収入5億496万ドルを突破した。R指定映画として2012年最高の興行成績を樹立し、その後2015年には続編となる『テッド2』も公開され、シリーズとして確固たる人気を確立している。

さらに、その前日譚として制作されたドラマシリーズ『テッド ザ・シリーズ』は、アメリカの配信プラットフォームPeacockで配信開始初週にテレビ番組ランキング第1位を獲得し、衰えない人気と注目度の高さを証明した。そして今回、映画『テッド』の前日譚シリーズ第2弾となる『テッド ザ・シリーズ2』が待望の配信となる。

青春×下ネタ×トラブル満載！パワーアップしたシリーズ2の見どころ

本作の舞台は1994年のボストンだ。口の悪いテディベアのテッドと、心優しくもどこか不器用な高校生のジョンは、高校最後の年を迎えていた。二人は、家長として振る舞う気骨のある父マティ、思いやりにあふれ家族を支える母スーザン、そして率直な物言いでマティとたびたび衝突するいとこのブレアとともに暮らしている。個性豊かな面々に囲まれながら、ジョンとテッドは相変わらずの最低で最高な高校生活を過ごしていく。爆笑必至の青春コメディとして、さらにスケールアップした物語が展開される。

配信開始にあわせて公開された予告編では、テッドとジョンの波乱に満ちた日常がより過激に、コミカルに描かれている。校内で大勢に追いかけ回されるシーンや、なぜか法廷に出廷しているなどトラブル続出の展開に加え、洗濯機から飛び出してまん丸に膨らんだテッドの愛らしい姿も登場する。“テッドらしさ”全開の、過激さと可愛らしさ満載の映像となっている。

神谷浩史ら人気声優が演じる日本語吹替版も同時配信

日本語吹替版にも前作からのキャストが参戦する点も大きな魅力の一つだ。口が悪く過激な言動を繰り返すテッド役を務めるのは神谷浩史。心優しく素直だがどこか不器用な相棒ジョン役には河西健吾、そして率直で物怖じしないいとこのブレア役には上坂すみれが出演する。父マット役の渡辺穣、母スーザン役の浅野まゆみも含め、実力派キャスト陣による掛け合いはシリーズ2でさらにパワーアップしており、字幕版と同日配信される吹替版にも期待が高まる。

『テッド ザ・シリーズ2』配信情報

『テッド ザ・シリーズ2』はU-NEXTにて2026年5月1日（金）00：00より全8話一挙独占配信（字幕版・吹替版）。

また、U-NEXTではシーズン1の『テッド ザ・シリーズ』を独占配信しているほか、映画『テッド』および『テッド2』も見放題で配信中だ。ぜひ、あわせて楽しんでほしい。

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