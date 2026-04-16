欧州株　堅調、日米市場の好調を受けて
東京時間19:28現在
英ＦＴＳＥ100　 10607.57（+47.99　+0.45%）
独ＤＡＸ　　24185.35（+118.65　+0.49%）
仏ＣＡＣ40　 8316.72（+42.15　+0.51%）
スイスＳＭＩ　 13199.60（-19.98　-0.15%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間19:28現在
ダウ平均先物JUN 26月限　48703.00（+34.00　+0.07%）
Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限　7068.25（+7.75　+0.11%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限　26446.50（+81.00　+0.31%）