欧州株 堅調、日米市場の好調を受けて
欧州株 堅調、日米市場の好調を受けて
東京時間19:28現在
英ＦＴＳＥ100 10607.57（+47.99 +0.45%）
独ＤＡＸ 24185.35（+118.65 +0.49%）
仏ＣＡＣ40 8316.72（+42.15 +0.51%）
スイスＳＭＩ 13199.60（-19.98 -0.15%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間19:28現在
ダウ平均先物JUN 26月限 48703.00（+34.00 +0.07%）
Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限 7068.25（+7.75 +0.11%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限 26446.50（+81.00 +0.31%）
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独ＤＡＸ 24185.35（+118.65 +0.49%）
仏ＣＡＣ40 8316.72（+42.15 +0.51%）
スイスＳＭＩ 13199.60（-19.98 -0.15%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
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ダウ平均先物JUN 26月限 48703.00（+34.00 +0.07%）
Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限 7068.25（+7.75 +0.11%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限 26446.50（+81.00 +0.31%）