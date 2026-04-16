グレープストーン（東京都中央区）の｢東京ばな奈ワールド」が、スイーツシリーズ「ポケモン東京ばな奈」の5周年を記念した「ポケモン東京ばな奈 ピカチュウバッグセット」を4月24日から期間限定で再販します。

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同商品は、「ピカチュウ東京ばな奈 8個入」と「はみ出しチョコのクッキーサンド 12枚入」、ピカチュウやモンスターボールがデザインされたトートバッグのセット。価格は3980円（税込み）です。バッグが大容量で持ち手も長めのため、SNSで「想像以上に大きい！」「中までしっかりかわいい」などと話題になりました。

ピカチュウ東京ばな奈は、ピカチュウ模様に焼きあげたふかふかスポンジケーキに、ゲーム内などに登場する「ナナのみ」をイメージした“ナナのみ風とろ〜りバナナカスタードクリーム”がたっぷり入った一品。はみ出しチョコのクッキーサンドは、香ばしく焼きあげたラングドシャクッキーにショコラを思いっきりはみ出させた商品で、ピカチュウの絵柄が描かれたバナナヨーグルト味と、イーブイの絵柄がデザインされたキャラメルマキアート味の2種類が入っています。

販売期間は5月10日まで。JR東京駅・HANAGATAYA東京南店「ポケモン東京ばな奈トウキョウステーション」や東京ばな奈s、大丸東京店・東京ばな奈スタジオなどで販売。同月1日に公式通販で販売を開始します。

東京ばな奈の公式「X」で、4月20日から「ポケモン東京ばな奈 ピカチュウバッグセット」が抽選で5人に当たるプレゼントキャンペーンも実施されます。