「日経225ミニ」手口情報（16日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、5月限7382枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月16日の日経225ミニ期近（2026年5月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の7382枚だった。
◯2026年5月限（特別清算日：5月15日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 7382( 6882)
ソシエテジェネラル証券 6898( 6398)
バークレイズ証券 4039( 4039)
SBI証券 5403( 2129)
インタラクティブ証券 1145( 1145)
楽天証券 2578( 884)
フィリップ証券 398( 398)
三菱UFJeスマート 570( 350)
松井証券 342( 342)
マネックス証券 339( 339)
日産証券 73( 73)
JPモルガン証券 60( 60)
ドイツ証券 28( 28)
ゴールドマン証券 6( 6)
立花証券 5( 5)
岩井コスモ証券 2( 2)
UBS証券 1000( 0)
シティグループ証券 1000( 0)
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 168160( 168022)
ソシエテジェネラル証券 123535( 123535)
バークレイズ証券 70955( 70955)
SBI証券 86591( 37055)
松井証券 22035( 22035)
楽天証券 45601( 20173)
日産証券 14080( 14080)
サスケハナ・ホンコン 13454( 13454)
JPモルガン証券 9584( 9584)
三菱UFJeスマート 14375( 8565)
モルガンMUFG証券 7370( 7352)
ビーオブエー証券 6500( 6500)
マネックス証券 4494( 4494)
BNPパリバ証券 4604( 4466)
みずほ証券 4047( 3979)
ゴールドマン証券 3937( 3887)
野村証券 4029( 3677)
広田証券 3581( 3581)
シティグループ証券 2425( 2425)
フィリップ証券 2112( 2112)
UBS証券 120( 0)
SMBC日興証券 68( 0)
◯2026年7月限（特別清算日：7月10日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 54( 54)
ABNクリアリン証券 35( 35)
楽天証券 32( 32)
フィリップ証券 24( 24)
三菱UFJeスマート 17( 13)
マネックス証券 12( 12)
松井証券 12( 12)
SBI証券 13( 11)
JPモルガン証券 6( 6)
ドイツ証券 6( 6)
日産証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯2026年5月限（特別清算日：5月15日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 7382( 6882)
ソシエテジェネラル証券 6898( 6398)
バークレイズ証券 4039( 4039)
SBI証券 5403( 2129)
インタラクティブ証券 1145( 1145)
楽天証券 2578( 884)
フィリップ証券 398( 398)
三菱UFJeスマート 570( 350)
松井証券 342( 342)
マネックス証券 339( 339)
日産証券 73( 73)
JPモルガン証券 60( 60)
ドイツ証券 28( 28)
ゴールドマン証券 6( 6)
立花証券 5( 5)
岩井コスモ証券 2( 2)
UBS証券 1000( 0)
シティグループ証券 1000( 0)
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 168160( 168022)
ソシエテジェネラル証券 123535( 123535)
バークレイズ証券 70955( 70955)
SBI証券 86591( 37055)
松井証券 22035( 22035)
楽天証券 45601( 20173)
日産証券 14080( 14080)
サスケハナ・ホンコン 13454( 13454)
JPモルガン証券 9584( 9584)
三菱UFJeスマート 14375( 8565)
モルガンMUFG証券 7370( 7352)
ビーオブエー証券 6500( 6500)
マネックス証券 4494( 4494)
BNPパリバ証券 4604( 4466)
みずほ証券 4047( 3979)
ゴールドマン証券 3937( 3887)
野村証券 4029( 3677)
広田証券 3581( 3581)
シティグループ証券 2425( 2425)
フィリップ証券 2112( 2112)
UBS証券 120( 0)
SMBC日興証券 68( 0)
◯2026年7月限（特別清算日：7月10日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 54( 54)
ABNクリアリン証券 35( 35)
楽天証券 32( 32)
フィリップ証券 24( 24)
三菱UFJeスマート 17( 13)
マネックス証券 12( 12)
松井証券 12( 12)
SBI証券 13( 11)
JPモルガン証券 6( 6)
ドイツ証券 6( 6)
日産証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース