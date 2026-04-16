レミオロメン代表曲「南風」ライブ映像期間限定公開！バンドの魅力を存分に感じられる必見映像

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活動再開後、3月9日より15年ぶりの全国ツアーを回っているレミオロメン。「3月9日」「粉雪」と並ぶ自身の代表曲である「南風」のライブ映像が、YouTubeにて、4月16日21時より期間限定で公開されることが発表となった。

■公開されるのは2006年に行われたアリーナツアーのライブ映像

「南風」は、2005年にシングルとしてリリースされ、ライブでは会場全体を巻き込む独特の一体感を生み出すことでも、ファンからの人気が高い楽曲。

今回公開されるライブ映像は、2006年に行われたアリーナツアー『TOUR 2006 “ISLAND OVER THE HORIZON”』の横浜アリーナ公演（2006年12月16日）で収録されたもの。なお、本公演はライブ映像作品『“ISLAND OVER THE HORIZON” at YOKOHAMA ARENA』としてリリースされている。

当時をリアルタイムで過ごしていたリスナーも、活動休止後に知ったリスナーも、ポピュラリティの高さと会場を一体化させるライブ感で、バンドの魅力を存分に感じられる本映像。必見だ。

なお、4月16日から始まるフジテレビの新音楽番組『STAR』では、同曲とTVでの演奏が初となる新曲「100億の承認欲求」を披露。こちらも要チェックだ。

15年ぶりの全国ツアーは全公演がソールドアウトとなり、先日公開された『3月9日 / THE FIRST TAKE with 晴れ風ACTION』がYouTubeですでに400万再生を超えるなど、現在も世代を超えて支持され続けているレミオロメン。夏フェスへの出演も続々と発表されるなど、今後の動向にも注目だ。

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レミオロメン OFFICIAL SITE

https://remioromen.jp/