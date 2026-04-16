開催：2026.4.16

会場：ドジャースタジアム

結果：[ドジャース] 8 - 2 [メッツ]

MLBの試合が16日に行われ、ドジャースタジアムでドジャースとメッツが対戦した。

ドジャースの先発投手は大谷翔平、対するメッツの先発投手はクレイ・ホームズで試合は開始した。

2回裏、8番 金慧成 4球目を打って右中間スタンドへのツーランホームランでドジャース得点 LAD 2-0 NYM

5回表、8番 ＭＪ・メレンデス 2球目を打ってタイムリーツーベースヒットでメッツ得点 LAD 2-1 NYM

6回裏、4番 テオスカー・ヘルナンデス 2球目を打って右中間スタンドへのホームランでドジャース得点 LAD 3-1 NYM

8回裏、7番 ダルトン・ラッシング 初球を打ってセンターへの満塁ホームランでドジャース得点 LAD 7-1 NYM、1番 カイル・タッカー 3球目を打ってライトスタンドへのホームランでドジャース得点 LAD 8-1 NYM

9回表、7番 マーカス・セミエン 5球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでメッツ得点 LAD 8-2 NYM

試合は8対2でドジャースの勝利となった。

この試合の勝ち投手はドジャースの大谷翔平で、ここまで2勝0敗0S。負け投手はメッツのクレイ・ホームズで、ここまで2勝2敗0S。

なお、ドジャースの大谷翔平はこの試合で6.0回を投げ、2安打、1失点、10奪三振、防御率は0.50となっている。

ここまでドジャースは14勝4敗で（ナ・リーグ）西地区1位。一方メッツは7勝12敗で5.0ゲーム差の（ナ・リーグ）東地区5位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-16 14:00:28 更新