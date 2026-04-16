【週刊少年チャンピオン 2026年No.20】 4月16日 発売 価格：400円

【拡大画像へ】

秋田書店は、マンガ雑誌「週刊少年チャンピオン 2026年No.20」を4月16日に発売した。価格は400円。

週チャンでは今号から「2号連続乃木坂46祭り」を開催。第1弾となる今号では、表紙と巻頭グラビアに乃木坂46の増田三莉音さんが3度目の登場。6期生オーディションで「週刊少年チャンピオン メディア賞」を受賞した増田さんが、眩しい制服姿や夏に向けて元気にプールを掃除する姿などを披露している。両面BIGポスター付録＆限定QUOカード200名プレゼント企画も実施される。

【増田三莉音さんコメント】

「こんなにも短期間で、まさか3度も掲載させていただけるなんて、夢にも思うことが出来なかったです…！驚きももちろんありましたが、驚きよりも、ありがたい気持ちでいっぱいです。ありがとうございます！ 読者の皆さんに、またこうしてお会いできてうれしいです♡」

巻頭カラーには連載50回記念となる「漫画 ゆうえんち-バキ外伝-」が登場。「乱破-ヤンキー忍風帖-」と「火喰鳥 羽州ぼろ鳶組」がセンターカラーで掲載されている。

(C)秋田書店

(C)乃木坂46LLC

(C)小池伸一郎