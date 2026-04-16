阿部亮平がディズニーのもこもこキャップをかぶって自撮り！弾ける笑顔に「かわいさ大爆発」「キラキラのアイドルスマイル」「自撮りの画角完璧」「オソロしたい」

【写真】阿部亮平ら自撮りショット／『ナゾトレMAXXX』過去オフショット

『ナゾトレMAXXX』（フジテレビ系）の公式Xが更新され、Snow Manの阿部亮平らのオフショットが公開された。

■阿部亮平、もこもこ帽子をかぶった笑顔ショットが話題

4月16日の放送回のテーマは、開園25周年で注目度MAXXXの「東京ディズニーシー」界隈。番組スタッフが東京ディズニーリゾートファン1万人に聞いた“絶対行くべきホットスポット”をランキング形式で紹介する。

投稿では、出演者たちがディズニーグッズを身につけたオフショットが公開。「素敵なカチューシャをつけて自撮りをお願いしました 皆さんお似合いです」とつづられている。

阿部が自撮りした写真には、M!LKの塩崎太智（崎は、たつさきが正式表記）、高橋成美、柳原可奈子が笑顔で写っている。阿部は“ロストキッズ”のクマモチーフのキャップと思われる、もこもこの帽子を着用。口を開けた楽しげな表情でカメラを見つめ、親しみやすい雰囲気を漂わせている。

SNSでは「かわいさ大爆発」「キラキラのアイドルスマイルだ」「かわいいが過ぎる」「自撮りの画角完璧」「オソロしたい」といった声が寄せられている。

■阿部亮平『ナゾトレMAXXX』過去オフショット

Snow Man

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