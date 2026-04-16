【エクストリーム スポーツバイク【早乙女 瑠衣・仕様】】 9月 発売予定 価格：7,150円 【エクストリーム スポーツバイク 2ndカラー】 9月 発売予定 価格：7,150円 コトブキヤショップ限定品

コトブキヤは、プラモデル「エクストリーム スポーツバイク【早乙女 瑠衣・仕様】」と「エクストリーム スポーツバイク 2ndカラー」をそれぞれ9月に発売する。価格は各7,150円。

本製品は、コトブキヤが展開する美少女プラモデルシリーズ「創彩少女庭園」のエクストリームコンセプト第1弾として、「早乙女 瑠衣」の愛機をプラモデルで表現したもの。「エクストリーム スポーツバイク 2ndカラー」は、シーンを選ばず使える汎用性の高いブラックカラーで表現されている。

コトブキヤオリジナルバイクとしては“初”の「戦闘用ではないノーマルなバイクデザイン」となっており、M.S.GやメガロマリアのデザイナーのF氏のデザインだけに、様々なシリーズとの相性は抜群である。

1/10スケール、全長は約195mmで、全高160mm程度の各種キャラクターモデルの搭乗を想定したサイズ感となっているため、メガロマリアシリーズと組み合わせることで臨場感のあるシーンを演出することができるほか、スナップフィットなのでキャラクターモデルのように手軽にチャレンジできるバイクキットとなっている。

ハンドルとタイヤが連動しており舵角を変更することができるほか、タイヤ部分は回転し手動で走らせて遊ぶことが可能で、車体後部のタンデムステップは展開することができる。また、車体下部には3mm穴が設定されており、別売りのフライングベースを使ってディスプレイすることができる。

ヘルメットの天面パーツと内部の基部を引き抜くことで別売りの創彩少女庭園のフェイスパーツを取り付けて遊ぶことができ、早乙女瑠衣をはじめ対応する様々なキャラクターの表情に変更することができる。

バイザーは開閉可能。クリアー成型で装着したフェイスパーツも良く見える仕様となっており、ヘルメット内部には瑠衣の前髪や襟足も造形されているこだわり仕様となっている。

メガロマリア（女性型）のフェイスパーツと互換性があるため色々な組み合わせで楽しむことができるほか、首元のスキンカラーはAとなっており、幅広いキャラクターのフェイスパーツが取り付けできる。

またコトブキヤショップで「エクストリーム スポーツバイク【早乙女 瑠衣・仕様】」を購入すると、限定特典としてイエローのカラーリングを表現できる「アナザーカラーカウル」が付属する。

「エクストリーム スポーツバイク【早乙女 瑠衣・仕様】」

コトブキヤショップ限定特典「アナザーカラーカウル」

「エクストリーム スポーツバイク 2ndカラー」

仕様：プラモデル スケール：1/10スケール サイズ：全長 約195mm 素材：PS、ABS、PVC仕様：プラモデル スケール：1/10スケール サイズ：全長 約195mm 素材：PS、ABS、PVC コトブキヤショップ限定商品

(C) KOTOBUKIYA

※画像は試作品です。実際の商品とは多少異なる場合がございます。また撮影用に塗装されております。