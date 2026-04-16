我が家も、実はココ（壁）です。

いや、最初はフツーの扇風機を床に置いていたのですが、掃除機をかけるたびにテーブルの上に避難させるのがおっくうでして…。

どうせリビングでいる場所は決まっているし、床にいる意味なくないか？ と気づいて壁掛けモデルを導入しています。最高です。

でも、今買うならコレだな！ ってのがあるので共有しておきますね。シロカの壁掛け扇風機「SF-W251」です。

真下も守備範囲。広範囲＆部屋全体に風を送れる

Image: シロカ

何が良さそうかというと、この可動域！

首振り範囲は上下60度、左右30度／75度で設定でき、さらには上下左右を組み合わせた立体的な首振り。

なおかつ、真下にも風を送れる設計になっているので、狭い脱衣所とかでも、上から自分だけ風浴び放題ですね。

Image: シロカ

さらに、欲しいところに風を届ける「ここピタ」機能や、ボタン一発で風量最大の8＆広範囲首振りの「衣類乾燥モード」も搭載。

温度センサーによって、室温に応じた風量と運転状態で可動してくれる「みまもりモード」など、自動化もOK。シンプルな見た目ですけど、想像以上に高性能なヤツです。

ちなみに、昨年登場した2025年モデルと性能に関してはほぼ同じですが、こちらは新たに「消灯モード」が加わっています。とはいえ、寝る時などにLEDランプを消せるってだけなので、在庫があるならどちらを選んでもいいと思いますよ。

色んな場所、色んな用途で活躍してくれるはずですから。

Source: シロカ