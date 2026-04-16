Snow Man向井康二、『トークィーンズ』デート企画で最高傑作が爆誕 意外な一面にスタジオ騒然
9人組グループ・Snow Manの向井康二が出演するフジテレビのバラエティー番組『トークィーンズ』（毎週木曜 後11：00）が、16日、23日の2週連続で放送される。
【写真】まさかの展開！向井康二の意外な一面に騒然となるスタジオ
前回出演した際には“涙活”をテーマに意外な素顔を見せた向井。3年8ヶ月ぶりとなる今回は、本人たっての希望により、デート企画で登場する。“俺のカッコいいところだけを見て欲しいデート”と銘打って企画されるその内容とは。バラエティーのイメージがある向井の意外な一面に、スタジオは大盛り上がり。デート企画の最高傑作、爆誕か。
この番組は、指原莉乃やいとうあさこら、バラエティー番組で見ない日はないほど引っ張りだこの女性タレントが一同に集結。バラエティー最強女子軍団である“トークィーンズ”を結成し、ゲストの素顔や新たな魅力を引き出すトークバラエティー。トークィーンズメンバー自らが事前にゲストに直接取材を行い、その情報を元にスタジオに招いたゲストを質問攻め。ゲストをとことん深掘りしていく番組。「自信しかない」と向井が語るそのデート企画の内容に、果たしてトークィーンズメンバーはどんな反応を見せるのか。
今回、デート企画の相手を務めるのは福田麻貴（3時のヒロイン）。待ち合わせ場所に向かった福田を待っていたのは、車の前にたたずむ向井。実はこの待ち合わせにも向井のこだわりが。そして、これから車で目的地に向かうというが、そのドライブのために選ばれたのは意外な車種。思わず｢え？｣と声を上げる福田だったが、そこにも向井流・おもてなしの気持ちが込められていた。向井の独特の運転方法にもツッコミが殺到する中、その車を選んだ理由にトークィーンズメンバーも思わず納得。いとうあさこが思わず｢ええな｣とつぶやく向井の気遣いとは果たして。
今回は、初の遠方を訪れるプチ旅行企画ということで、目的地まではおよそ2時間半のドライブ。その間、彼女を飽きさせないために向井が用意したのは、2人で盛り上がれるゲーム。自ら考案したというその内容は、シンプルに楽しめるものばかりだったが、向井が仕掛けたのは単なるお楽しみだけで終わりではなかった。
その仕掛けが判明するや、スタジオは騒然。自分から仕掛けておいて耳まで真っ赤になってしまった向井。トークィーンズメンバーから思わず｢かわいい｣という声が飛び出すなど、いつもと違う素顔を見せた向井の様子は必見。
2時間半のドライブデートの内容が「無理してる感じがない」「子犬感がたまらない」などと絶賛される中、2人は目的地に到着。向井がどうしても行きたかったところ…それはスキー場。それぞれウエアに着替えての待ち合わせ。雪原でひとり待つ福田の元に、プロ並みと称される得意のスノーボードを駆使して颯爽（さっそう）と登場する向井。15年ぶり2回目のスノボ体験だという福田に、これからスノボを教えてくれるというのだが…。
これまでのデート企画を「小手先のカッコつけ」と一刀両断。向井が本気で魅せる最高のデート企画とは、果たして。見応えたっぷり、トークィーンズたちが思わずキュンキュンしたデート企画は、2週連続で放送される。
【写真】まさかの展開！向井康二の意外な一面に騒然となるスタジオ
前回出演した際には“涙活”をテーマに意外な素顔を見せた向井。3年8ヶ月ぶりとなる今回は、本人たっての希望により、デート企画で登場する。“俺のカッコいいところだけを見て欲しいデート”と銘打って企画されるその内容とは。バラエティーのイメージがある向井の意外な一面に、スタジオは大盛り上がり。デート企画の最高傑作、爆誕か。
今回、デート企画の相手を務めるのは福田麻貴（3時のヒロイン）。待ち合わせ場所に向かった福田を待っていたのは、車の前にたたずむ向井。実はこの待ち合わせにも向井のこだわりが。そして、これから車で目的地に向かうというが、そのドライブのために選ばれたのは意外な車種。思わず｢え？｣と声を上げる福田だったが、そこにも向井流・おもてなしの気持ちが込められていた。向井の独特の運転方法にもツッコミが殺到する中、その車を選んだ理由にトークィーンズメンバーも思わず納得。いとうあさこが思わず｢ええな｣とつぶやく向井の気遣いとは果たして。
今回は、初の遠方を訪れるプチ旅行企画ということで、目的地まではおよそ2時間半のドライブ。その間、彼女を飽きさせないために向井が用意したのは、2人で盛り上がれるゲーム。自ら考案したというその内容は、シンプルに楽しめるものばかりだったが、向井が仕掛けたのは単なるお楽しみだけで終わりではなかった。
その仕掛けが判明するや、スタジオは騒然。自分から仕掛けておいて耳まで真っ赤になってしまった向井。トークィーンズメンバーから思わず｢かわいい｣という声が飛び出すなど、いつもと違う素顔を見せた向井の様子は必見。
2時間半のドライブデートの内容が「無理してる感じがない」「子犬感がたまらない」などと絶賛される中、2人は目的地に到着。向井がどうしても行きたかったところ…それはスキー場。それぞれウエアに着替えての待ち合わせ。雪原でひとり待つ福田の元に、プロ並みと称される得意のスノーボードを駆使して颯爽（さっそう）と登場する向井。15年ぶり2回目のスノボ体験だという福田に、これからスノボを教えてくれるというのだが…。
これまでのデート企画を「小手先のカッコつけ」と一刀両断。向井が本気で魅せる最高のデート企画とは、果たして。見応えたっぷり、トークィーンズたちが思わずキュンキュンしたデート企画は、2週連続で放送される。