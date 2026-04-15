プレミアムカーなどの分野で認知度が高まってきた「フォージドカーボン」を、バイクカスタムにいち早く取り入れたことでも知られる日本のブランドが、SSKが展開するSPEEDRA（スピードラ）。これまでも数々の妖艶なカスタムモデルを披露してきたが、第53回東京モーターサイクルショー2026では、ドライカーボンファイバーとビレットパーツで着飾ったホンダのCB1000FとカワサキのZ900RS、さらにBMWのR1300GSアドベンチャーを展示し、来場者の注目を集めた。また、ブースでは現在開発中のニューアイテムも披露！

高品質なカスタムパーツをリーズナブルに

茨城県龍ケ崎市を拠点とするSSKは、2011年の設立当初はバイクカスタムパーツの輸入販売をメインに活動していたが、その後にオリジナルパーツの開発に着手。2019年にはバイク用パーツのブランドを「SPEEDRA（スピードラ）」に変更し、その後も積極的にラインアップ拡充を続けてきた。

SPEEDRAは、「コストなどのさまざまな制約があるために量産二輪車がこだわり切れないパーツを、独自の技術も用いながらで高品位化する」ことや、「愛車の所有満足度を高めるアップグレードが図れる」こと、さらには「完全ボルトオン設計でパーツ装着が容易である」ことなどをテーマとしてきた。製品ラインアップは、ドライカーボンファイバー素材を用いた外装パーツと、アルミビレット（削り出し）の機能パーツが中心で、いずれもその優れた品質に対してリーズナブルな価格設定となっている。

ショーブースでライバル2機種が競演

2026年3月下旬に開催された第53回東京モーターサイクルショーで、SSKはオリジナルブランドのSPEEDRAパーツをふんだんに使ってカスタムされたホンダ・CB1000F、カワサキ・Z900RS、BMW・R1300GSアドベンチャーを展示。コンパクトなブースながら、その美しさと迫力で存在感を放った。CB1000FとZ900RSは、同じスポーツヘリテージ系ネイキッドとしてライバル関係にあり、この2台のカスタム仕様を間近で見比べられる楽しさもあった。



カスタム車両は後ほど詳しく紹介するが、その前にSPEEDRAが得意とするカーボン外装について、少し解説しておこう。カーボンファイバー素材には、大きく分けてウェットとドライの2種類があり、このうちドライカーボンは、航空機などにも使われているプリプレグ（炭素繊維に樹脂を含浸させたシート状の素材）を使用し、バキュームパッキング処理を施し、オートクレーブと呼ばれる機械で圧力をかけながら焼き固める。時間も手間もかかるため高価だが、自然硬化する樹脂で成型しつつ補強材としてカーボン繊維を使うウェットカーボンよりも、はるかに軽量かつ高強度だ。

そしてSPEEDRAは、オリジナル外装カスタムパーツに軽量で高強度なドライカーボンを使用する。一般的なカーボンパーツは、成型段階の模様によって平織りや綾織りやフォージド、成型後の表面処理によりツヤのありやツヤなしの違いが生まれる。SPEEDRAには、これらの仕様を選択できるドライカーボンパーツが多い。

また、同じくSPEEDRAの主軸アイテムとなる、レバーやステップバーやキャップ類をはじめとするアルミビレットパーツは、高強度アルミニウム合金素材の塊を機械で切削して製造される。こちらは、腐食や変色を防ぐため最終段階でアルマイト処理が施されるのが一般的だが、SPEEDRAはそのアルマイト処理にも特別な技術を導入。そして、豊富なカラーバリエーションが設定されている製品が多いのだ。

ショーモデルに装着された注目アイテムを紹介！

2026年の東京モーターサイクルショーで展示されたCB1000FとZ900RSとR1300GSアドベンチャーには、SPEEDRAが市販するカーボンパーツとビレットパーツがふんだんに導入されている。その中から、注目アイテムや新製品を中心にいくつか紹介しよう！

最新モデルをカーボン×ビレットでグレードアップ！

HONDA・CB1000F

2025年11月に発売が開始されたホンダのCB1000Fをいち早くカスタム。このマシンは、ドライカーボンを綾織りのツヤあり、ビレットパーツのアルマイトをレッドでほぼ統一しているが、装着されたほとんどのパーツが、ドライカーボンやアルマイトの仕様を選択可能だ。

■SPEEDRA HONDA・CB1000F用ドライカーボン外装 ●フロントフェンダーCHO0606（綾織り/平織り3万5200円） ●ラジエターサイドカバー（綾織り/平織り1万8700円、フォージド2万3100円） ●タンクフロントカバー（綾織り/平織り1万3200円、フォージド1万6500円）

■SPEEDRA HONDA・CB1000F用アルミビレットパーツ ●ヘッドライトステー（1万3200円） ●アジャストレバー3D可倒式（1万5400円） ●M8ボルト穴付きハンドルクランプ（8250円） ●フロントマスターシリンダーキャップ（4730円） ●リヤマスターシリンダーキャップ（3080円） ●フレームキャップ（4950円） ●アルミステップバー（ライダー側、タンデム側とも1万450円）

■SPEEDRA HONDA・CB1000F用プロテクションパーツ ●レバーガード＆バーエンドセット（1万780円） ●エンジンスライダー（9900円） ●フレームスライダー（1万2100円） ●フロントアクスルスライダー（8800円） ●リヤアクスルスライダー（9350円）

※その他にもアイテム多数！

人気車種をフォージドカーボンで徹底武装！

KAWASAKI・Z900RS

SPEEDRAは、2018年モデルとして新登場して以来、根強い支持を集め続けるカワサキ・Z900RSに適合するカスタムパーツの開発にも積極的。中でも、金型にカーボンファイバーをランダムに押し詰めながら成型されるフォージドカーボンを採用した外装パーツは、Z900RS用をSPEEDRAがいち早く市販化した。フォージドカーボンは、同じ模様の仕上がりがふたつとしてなく、マーブルのような美しい柄が特徴。Z900RSのカスタムマシンは世間に溢れているが、その中にあって個性を主張できる。

今回展示された車両には、そんなフォージドカーボンパーツがふんだんに導入され、レース由来のアイテムも用いながらスポーティにまとめられている。なお、以下に紹介するフォージドカーボン製品はすべて、ツヤありとツヤなしが選択できる！

■SPEEDRA KAWASAKI・Z900RS用フォージドカーボンパーツ ●フロントフェンダー（3万250円） ●フロントフェンダーアーム（4万6200円） ●リヤフェンダー（ロングタイプ4万4000円、スタンダード4万1250円） ●ヒールプレート（1万8150円） ●タンクパッド（1万6500円） ●フロントフレームカバー（3万1680円） ●フレームカバー（3万4100円） ●サイドカバー（一体式6万2700円） ●インジェクションカバー（2万4750円） ●バッテリーカバー（1万9250円） ●テールカバー（3万4100円） ●メーターカバー（2万4750円） ●ラジエターサイドカバー（2021年型以降1万9250円） ●フロントキャリパーダクトカバー（5万5000円） ●レバーガード右側（1万3200円）

※その他にもアイテム多数！

アドベンチャーにもドライカーボンの装い

BMW・R1300GS ADVENTURE

こちらは、タフな冒険ツーリングにも対応する本格派のアドベンチャーモデルを、ドライカーボンパーツとビレットパーツを用いながらドレスアップしたツーリング×ファッション仕様。ノーマルでも巨大で目立つR1300GSアドベンチャーが、プレミアムパーツの追加によりさらなる存在感を発揮する。

ホールド性に優れるフットペグTYPE-5や、各部のスライダーなど、機能的なパーツも豊富。R1300GSアドベンチャーにさらなる個性を求めるユーザーの心を掴む。

■SPEEDRA BMW・R1300GS ADVENTURE用ドライカーボン外装 ●フロントフェンダー（綾織り4万6200円、フォージド5万5000円） ●コントロールユニットカバー左右セット（綾織り3万7400円、フォージド4万8400円） ●インジェクションカバー左右セット（綾織り3万800円、フォージド3万6300円） ●エキゾーストヒートカバー（綾織り1万7600円、フォージド2万3100円） ●マフラーエンドカバー（綾織り1万9800円、フォージド2万5850円） ●ヒールプロテクター（綾織り4万4000円、フォージド5万5000円） ●ハンドプロテクターエクステンション（綾織り3万3000円、フォージド4万2900円） ●クラッシュカバー（綾織り3万7400円、フォージド4万8400円） ●サブフレームカバーフロント（綾織り1万7600円、フォージド2万3100円） ●サブフレームカバーリヤ（綾織り2万8600円、フォージド3万7400円）

■SPEEDRA BMW・R1300GS ADVENTURE用アルミビレットパーツ ●フットペグTYPE-5（ライダー側、タンデム側ともに2万4200円） ●マフラーステーキャップ（4950円） ●オイルフィラーキャップ（3850円）

■SPEEDRA BMW・R1300GS ADVENTURE用プロテクションパーツ ●スイングアームスライダー（7150円） ●リヤホイールスライダー（1万3200円）

※その他にもアイテム多数！

新たなカテゴリーの製品開発にも意欲的！

第53回東京モーターサイクルショー2026では、SPEEDRAが新たに手がけるカテゴリーのプロトタイプも披露された。いずれも、SPEEDRAらしい優れた質感と機能性が魅力。正式発表が待ち遠しい！

防風性能に優れるエアロスクリーンを開発中！

SPEEDRAは、新たなアイテムとしてエアロスクリーン（仮称）を開発中。2026年3月の東京モーターサイクルショーでは、CB1000F SE用のプロトタイプが披露された。純正スクリーンと同様のポリカーボネイト素材を採用しており、しなやかで割れづらく、キズがつきにくい特徴がある。

カワサキのNinja ZX-25Rシリーズ用やZX-6R用、ホンダのCBR1000RR-Rファイアーブレード用なども、ほぼ同時進行で開発予定とのこと。価格や発売時期などは、SNSやウェブサイトで今後発表予定だ！

車種専用設計のスマートキーケースも！

こちらもSPEEDRAが新たに展開するニューアイテム。近年、バイクでもスマートキーシステムを採用する車種が増えているが、そのリモコンキーをオシャレに飾れるレザー製ケースだ。イタリアンレザーを採用した高級感のあるルックスに加え、ケースを取り外さなくても内蔵のメカニカルキーが使える設計も特徴。CB1000F用（黒）やR1300GSアドベンチャー用（茶）が公開された。

また、東京モーターサイクルショー2026の終了後に発売が正式決定。2026年4月中に販売開始予定で、価格も発表された！

■SPEEDRA スマートキー用レザーキーケース ●CB1000F用（6600円） ●R1300GS/Adventure用（6930円）

（編集協力：株式会社SSK）