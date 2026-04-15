「なんかエロ画像なってるんだけど」アイドル、モザイク写真が話題に！ 「このピンク色は何の色なんだ…」
女性アイドルグループ「Falench.」の桃瀬めぐさんは4月14日、自身のX（旧Twitter）を更新。グループ公式Xアカウントの投稿に「なんかエロ画像なってるんだけど」とツッコみ、話題となっています。
【写真】「なんかエロ画像なってるんだけど」
この投稿には「逆に想像を掻き立てる神画像www」「このピンク色は何の色なんだ…」「履いてないみたいだ」「1人だけエロい」「はれんちで草」「これ課金必要なやつだ笑」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】「なんかエロ画像なってるんだけど」
「逆に想像を掻き立てる神画像www」「Falench.」の公式Xアカウントは、メンバー6人の集合ショットを投稿。写真中央右側が桃瀬さんですが、太もものあたりにモザイクがかけられています。桃瀬さんは、この投稿を引用し「スカート見えそうだったからスタンプで隠しといてっていったらなんかエロ画像なってるんだけど爆笑」とツッコミ。スタンプがモザイクになっただけで、印象がまったく違いますね。
「Falench.」のピンク色担当桃瀬さんは「Falench.」のピンク色担当。自身のXでは、アイドルらしいキュートなソロショットをたびたび投稿しています。気になった人は、過去の投稿をチェックしてみてくださいね。
(文:堀井 ユウ)