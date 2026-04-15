オードリーが心配…出川哲朗、佐久間宣行に懇願「優しくしてあげて〜電話出ないであげて〜」
「伊集院光＆佐久間宣行の勝手にテレ東批評」（毎週火曜深夜1時30分）。芸能界イチの“テレ東フリーク”伊集院光と、テレビ東京を退社した人気プロデューサー佐久間宣行が、テレ東の番組を好き勝手に語り合う。出川哲朗が登場した4月14日（火）の放送から、気になる発言をピックアップして紹介！
【動画】オードリーが心配…出川哲朗、佐久間宣行に懇願「優しくしてあげて〜電話出ないであげて〜」
今回は、レギュラー化10年目に突入の「出川哲朗の充電させてもらえませんか？」（毎週土曜夜6時30分）より、先週に引き続き出川哲朗が登場。
出川とゲストが旅先の心優しき人に充電のお願いをしながら電動バイクで旅をする「充電旅」。これまでのゲストの中には、なんと東京都知事の小池百合子も。他局で共演した際に出川がオファーすると、「私もよく観てるわよ」と快諾してくれたそう。出川は、この時は「僕らのバイクの後ろにSPの車、真っ黒な車が何台か…」と重々しい警備でのロケを振り返る。
驚くことに免許証を忘れて自転車で参加したゲストも4人いたそうで、「芸能人ってほんとバカですよね」と出川。1人目の（ずん）は、出演が嬉しすぎて免許証を金庫にしまったまま出し忘れ。2人目の長嶋一茂は前日まで行っていたハワイの車の中に置き忘れ。3人目は、竹内涼真。出川もイジりづらく、レンタル自転車もなかったため、予算がない番組にもかかわらず急遽、電動自転車を購入。4人目は、探したが見つからなかったというあの。免許証忘れの4人は、さすがに悪いと思ったのか、自転車で頑張って走ってくれたそう。
そして、今週から火曜深夜24時30分放送に移動する「あちこちオードリー」の話題へ。番組ファンの出川としては、人気番組にも関わらず放送時間が深くなることに物申したいという。
出川「それは佐久間さんが言えないの？『あちこちオードリー』がテレ東にどんだけ貢献してきたか。配信でもちゃんと儲けさせたし」
佐久間「一応言ったんですけど…」
と、テレ東の火曜〜金曜の23時枠が全て経済番組になるためどうにもならないのだと説明。
出川「枠移動になるかもの時に、佐久間さん、若林に言ってあげたのかなと思って」
佐久間「事務所には相談しましたよ。ただ、難しいんですけど、若林くんの体調が悪くなったんですよ。正直、若林くんとはガッツリは…。声出せないから」
出川「僕もネットニュースで知って、『えー変わっちゃうの？時間も短くなっちゃう』って」
驚いた出川は、春日に会った時に『テレ東どうなってるんだよ！』と枠移動に猛反対。すると、春日は自分は何も聞いてないが、後枠の経済番組「アンパラレルド〜ニッポン発、世界へ〜」を担当する若林は聞いてるかもしれない、と言っていたそう。その際、出川は、若林の経済番組に対しては何も言っていなかったのだが…
出川「春日がこのあいだの『あちこちオードリー』で、『出川さんも言ってたよ。お前は経済番組をやることに対して、どうなってんだよ、テレ東』って。違う違う違う！あいつは俺を通して自分の気持ちを言ってる」
一同爆笑！
佐久間「出川さんは『あちこち』の枠移動しか言ってないのに、後枠若林は春日の思いでしょ？」
出川「そうそうそう。よく分かりましたね！本当にあいつ汚いなって。『どうなってんだ、テレビ東京！って出川さんが言ってましたよ』って。あれ、春日の気持ちであって」
一同爆笑！
出川「（佐久間に向かって）優しくしてあげて」
一同爆笑！
出川「だってね、若林が、最近、佐久間さんは本番中に携帯に電話かかってきたら電話出ちゃって奥にいっちゃう。若林は佐久間さんが見えるから、昔は本番中、絶対電話に出なかったのに…ちょっと悲しいって。それを番組で言ったのよ。番組で言うってことは、相当前から気にしてるから…」
出川「佐久間さん、優しくしてあげて〜」
出川「電話出ないであげて〜。原点だから、オードリーのラジオと『あちこちオードリー』だけは」
懇願する出川に、佐久間が「その回だけ特別だったの」と真相を明かす。これには出川も「やめて、そんなオチ！」と絶叫。さらに、伊集院から問われ、出川が絶対に終わらせたくない番組を答えるが…出川はヤバイことに気づく!?「TVer」、「ネットもテレ東」で無料配信中！ お気に入り登録もお忘れなく！
充電旅10年目突入！出川が語る思い出の場所、出川哲朗の「テレ東批評」中根アナはどうなの？、中根アナ、出川にやらかし事件!?など配信オリジナル動画も配信！
【動画】オードリーが心配…出川哲朗、佐久間宣行に懇願「優しくしてあげて〜電話出ないであげて〜」
出川哲朗、佐久間Pに懇願「優しくしてあげて」
今回は、レギュラー化10年目に突入の「出川哲朗の充電させてもらえませんか？」（毎週土曜夜6時30分）より、先週に引き続き出川哲朗が登場。
出川とゲストが旅先の心優しき人に充電のお願いをしながら電動バイクで旅をする「充電旅」。これまでのゲストの中には、なんと東京都知事の小池百合子も。他局で共演した際に出川がオファーすると、「私もよく観てるわよ」と快諾してくれたそう。出川は、この時は「僕らのバイクの後ろにSPの車、真っ黒な車が何台か…」と重々しい警備でのロケを振り返る。
驚くことに免許証を忘れて自転車で参加したゲストも4人いたそうで、「芸能人ってほんとバカですよね」と出川。1人目の（ずん）は、出演が嬉しすぎて免許証を金庫にしまったまま出し忘れ。2人目の長嶋一茂は前日まで行っていたハワイの車の中に置き忘れ。3人目は、竹内涼真。出川もイジりづらく、レンタル自転車もなかったため、予算がない番組にもかかわらず急遽、電動自転車を購入。4人目は、探したが見つからなかったというあの。免許証忘れの4人は、さすがに悪いと思ったのか、自転車で頑張って走ってくれたそう。
そして、今週から火曜深夜24時30分放送に移動する「あちこちオードリー」の話題へ。番組ファンの出川としては、人気番組にも関わらず放送時間が深くなることに物申したいという。
出川「それは佐久間さんが言えないの？『あちこちオードリー』がテレ東にどんだけ貢献してきたか。配信でもちゃんと儲けさせたし」
佐久間「一応言ったんですけど…」
と、テレ東の火曜〜金曜の23時枠が全て経済番組になるためどうにもならないのだと説明。
出川「枠移動になるかもの時に、佐久間さん、若林に言ってあげたのかなと思って」
佐久間「事務所には相談しましたよ。ただ、難しいんですけど、若林くんの体調が悪くなったんですよ。正直、若林くんとはガッツリは…。声出せないから」
出川「僕もネットニュースで知って、『えー変わっちゃうの？時間も短くなっちゃう』って」
驚いた出川は、春日に会った時に『テレ東どうなってるんだよ！』と枠移動に猛反対。すると、春日は自分は何も聞いてないが、後枠の経済番組「アンパラレルド〜ニッポン発、世界へ〜」を担当する若林は聞いてるかもしれない、と言っていたそう。その際、出川は、若林の経済番組に対しては何も言っていなかったのだが…
出川「春日がこのあいだの『あちこちオードリー』で、『出川さんも言ってたよ。お前は経済番組をやることに対して、どうなってんだよ、テレ東』って。違う違う違う！あいつは俺を通して自分の気持ちを言ってる」
一同爆笑！
佐久間「出川さんは『あちこち』の枠移動しか言ってないのに、後枠若林は春日の思いでしょ？」
出川「そうそうそう。よく分かりましたね！本当にあいつ汚いなって。『どうなってんだ、テレビ東京！って出川さんが言ってましたよ』って。あれ、春日の気持ちであって」
一同爆笑！
出川「（佐久間に向かって）優しくしてあげて」
一同爆笑！
出川「だってね、若林が、最近、佐久間さんは本番中に携帯に電話かかってきたら電話出ちゃって奥にいっちゃう。若林は佐久間さんが見えるから、昔は本番中、絶対電話に出なかったのに…ちょっと悲しいって。それを番組で言ったのよ。番組で言うってことは、相当前から気にしてるから…」
出川「佐久間さん、優しくしてあげて〜」
出川「電話出ないであげて〜。原点だから、オードリーのラジオと『あちこちオードリー』だけは」
懇願する出川に、佐久間が「その回だけ特別だったの」と真相を明かす。これには出川も「やめて、そんなオチ！」と絶叫。さらに、伊集院から問われ、出川が絶対に終わらせたくない番組を答えるが…出川はヤバイことに気づく!?「TVer」、「ネットもテレ東」で無料配信中！ お気に入り登録もお忘れなく！
充電旅10年目突入！出川が語る思い出の場所、出川哲朗の「テレ東批評」中根アナはどうなの？、中根アナ、出川にやらかし事件!?など配信オリジナル動画も配信！