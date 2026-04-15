前節のアーセナル戦で先制ゴールを記録し、今季のプレミアリーグ得点数を二桁10ゴールにまで伸ばしたボーンマスの19歳FWイーライ・ジュニア・クルピ。



情報サイト『Transfermarkt』によると、2000年に入ってからのプレミアリーグにて10代で二桁得点を記録した選手は4人しかいない。2001-02シーズンのFWジャーメイン・デフォー（ウェストハム）、2019-20シーズンのFWメイソン・グリーンウッド（マンチェスター・ユナイテッド）、今季のクルピが10ゴールを記録。





最多は2004-05シーズンのマンチェスター・ユナイテッドFWウェイン・ルーニーで11ゴールとなっており、今季のクルピはそのルーニーの数字をも超えてくる可能性がある。またクルピの場合は中堅クラブのボーンマスでプレイしている。今季序盤こそチームは好調だったが、昨年11月頃よりチームは失速。現在は11位に位置しており、ストライカーのクルピにとって簡単な状況ではないはずだ。その中で10ゴールを奪っているのは見事で、マンUとアーセナル相手にホームゲームとアウェイゲームの両方で得点を記録しているのも特長的だ。すでにビッグクラブも目をつけているとされ、ボーンマスから羽ばたく日もそう遠くないか。