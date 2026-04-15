BIGBANGのメンバーが来場

米大リーグのドジャースは14日（日本時間15日）、本拠地でメッツと対戦している。会場には韓国の人気男性アーティストグループ「BIGBANG」のメンバーが来場。佐々木朗希投手らと交流する姿に、現地ファンも反応している。

試合前のドジャースタジアムのグラウンド上で、記念写真を撮影したのは「BIGBANG」のメンバー、G-Dragon、D-LITEの2人。その後は、佐々木と対面。3ショット写真を撮影したり、サインボールを貰うなど、交流していた。

MLB公式Xが「K-POP界の伝説的スター、BIGBANGのG-DRAGONとD-LITEが今夜のドジャース戦を観戦します！」として写真を投稿すると、ファンも反応している。

「ヘソンとの写真が待ちきれない！」

「これはただの試合ではない、歴史だ」

「そんなまさかああああ」

「もう泣いているよ」

「本物じゃないか」

「ちょっと待って？！？！」

「ショウヘイと写真を撮ってくれ」

この試合は、山本由伸投手が先発登板。大谷翔平投手が「1番・DH」で先発出場している。



（THE ANSWER編集部）