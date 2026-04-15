『風、薫る』“直美”上坂樹里にも運命の出会い？ “風の音”にネット反応「波乱の風か？？」「不穏」
見上愛と上坂樹里がダブルヒロインを務める連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第3週「春一番のきざし」（第13回）が15日に放送され、直美（上坂）に鹿鳴館で運命的な出会いが訪れたものの、ネット上には「なんか波乱の風か？？」「不穏な予感」といった反響が寄せられた。
【写真】直美（上坂樹里）が鹿鳴館で出会った海軍中尉・小日向（藤原季節）
りん（見上）は、瑞穂屋での仕事を懸命にこなし、卯三郎（坂東彌十郎）から初給金をもらうことになる。
一方の直美は捨松（多部未華子）へ直談判し、身分を偽りながらも鹿鳴館で給仕になることに成功。得意の英語を生かして働きながら結婚相手を探し始める。そんな中、直美は女性客の心ない言葉をきっかけに、捨松の鹿鳴館への思いも知ることになる。
盛大な夜会が終わった鹿鳴館の玄関に、馬車の走行音と風の音が聞こえる。そして息を切らしながらが制服姿の男性が入ってくる。迎えた直美が、夜会の出席者は皆帰ったことを伝えると、男性は「上官に呼ばれていたのですが、間に合わなかったようです」と残念がる。そして改めて男性は敬礼をしながら「私は海軍中尉の小日向栄介と申します」とあいさつする。
直美も自己紹介すると、海軍中尉の小日向（藤原季節）は自身がアメリカ帰りだと告げつつ「こういう所は苦手で入りづらいのが正直なところです」とはにかむ。そんな彼に直美も微笑みの表情を見せるのだった。
直美が小日向と出会うと、ネット上には「おー遂に直美も出会った！イケメン来た！」「りんに続いて直美にも運命の出会い？」「小日向さん誠実そうで素敵」などの声が続出。その一方で、出会いのシーンの“風の音”に反応した視聴者も多く「強風だ…不穏な予感」「なんか波乱の風か？？」「風が吹いたけど…嵐の予感？」といった投稿も集まっていた。
【写真】直美（上坂樹里）が鹿鳴館で出会った海軍中尉・小日向（藤原季節）
りん（見上）は、瑞穂屋での仕事を懸命にこなし、卯三郎（坂東彌十郎）から初給金をもらうことになる。
盛大な夜会が終わった鹿鳴館の玄関に、馬車の走行音と風の音が聞こえる。そして息を切らしながらが制服姿の男性が入ってくる。迎えた直美が、夜会の出席者は皆帰ったことを伝えると、男性は「上官に呼ばれていたのですが、間に合わなかったようです」と残念がる。そして改めて男性は敬礼をしながら「私は海軍中尉の小日向栄介と申します」とあいさつする。
直美も自己紹介すると、海軍中尉の小日向（藤原季節）は自身がアメリカ帰りだと告げつつ「こういう所は苦手で入りづらいのが正直なところです」とはにかむ。そんな彼に直美も微笑みの表情を見せるのだった。
直美が小日向と出会うと、ネット上には「おー遂に直美も出会った！イケメン来た！」「りんに続いて直美にも運命の出会い？」「小日向さん誠実そうで素敵」などの声が続出。その一方で、出会いのシーンの“風の音”に反応した視聴者も多く「強風だ…不穏な予感」「なんか波乱の風か？？」「風が吹いたけど…嵐の予感？」といった投稿も集まっていた。