【難読漢字】駅名当て「鑓見内駅」　大曲の花火見学の穴場!?

全国には数多くの難読駅名が存在します。本コーナーでは、読み間違いが多い難読駅名を名前の由来だけではなく、特産品や地元グルメ情報とともにご紹介します。

読めば、うっかり読み間違えて恥ずかしい思いをするなんてこともなし！ 難読駅を訪ねたくなること間違いなしです!!

文、画像／おと週Web編集部

【何問わかる？ 過去に出題された難読漢字の読み方に挑戦!!】

あなたは読めますか？

「鑓見内駅」という漢字を読めますか。そのまま読んで。

難易度：★☆☆☆☆

■難読漢字、駅名編の正解はこちら

正解：やりみないえき

鑓見内駅は秋田県大仙市鑓見内にある、JR東日本・田沢湖線の駅です。

大曲駅から盛岡方面へ2つ隣に位置しており、広大な横手盆地（仙北平野）の農村地帯の中に設置されています。現在は待合所のみを備えた無人駅となっています。

鑓見内という名前の由来には諸説ありますが、アイヌ語に由来するという説がよく知られています。

秋田県を含む東北地方北部にはアイヌ語地名が多く残っており、「ヤリ（急な・鋭い）」や「ナイ（川・沢）」といった言葉が組み合わさり、かつての地形的な特徴を表していたと考えられています。

また、中世の武士たちが鑓（やり）を持ってこの地を視察した、あるいは戦場において鑓が見えた場所であったという伝承が由来という説もあります。

大仙市といえば「大曲の花火」で全国的に有名ですが、メインの大曲駅は大会当日、混雑に見舞われます。そのため、あえてこの駅を利用する地元の人もいます。

会場まではかなり距離がありますが、駅周辺からも夜空に開く大輪の花火を遠目に望むことができ、人混みを避けてゆったりとその余韻を楽しめる穴場となっています。

大仙市の特産品としては「味どうらくの里」という万能つゆが有名です。地元企業である東北醤油が製造しており、秋田県民にとっては家庭に必ず1本はあるといわれるほど親しまれている調味料です。このつゆを使った煮物やうどん、さらには伝統的な「きりたんぽ鍋」は、この地域の食卓に欠かせない味です。

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