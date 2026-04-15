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料理YouTubeチャンネル「マシロのズボラ節約ごはん」が、「もう角煮、これでいい。ヤクルトでレンジ10分の角煮が旨すぎる」と題した動画を公開しました。動画では、身近な乳酸菌飲料であるヤクルトを使った、電子レンジだけで完結する驚きの豚の角煮レシピを紹介しています。



調理は豚バラブロックにフォークで穴を開ける工程からスタート。お肉をカットしたら、薄切りの生姜とともにかぶるくらいの水に浸し、レンジで下茹でして余分な脂と臭みを取り除きます。お湯を捨てたところで「主役の登場」というテロップとともにヤクルトが現れ、「躊躇なく投入」とお肉に注ぎ入れました。ヤクルトの甘みが旨さの秘訣になるそうです。



味付けはさらに驚きで、ヤクルトの空き容器を計量カップ代わりにして半量の醤油を加えるだけ。「衝撃のコラボです」と語る通り、最小限の調味料で味が決まります。その後はレンジでの加熱とアク取りを繰り返し、ラップをして10分以上放置することで、中までしっかりと味が染み込みます。無水調理によってヤクルトのコクとお肉の旨みが凝縮された、本格的な仕上がりを見せました。



動画の最後では、残った煮汁にゆで卵を漬け込んで煮卵にするアレンジも提案されています。火を使わずに絶品の角煮が完成する画期的なズボラ術、ぜひ今晩のおかずに試してみてはいかがでしょうか。



【レシピ】

［材料］

・豚バラブロック 300g

・生姜薄切り 1～2枚

・水 お肉がかぶるくらい

・ヤクルト 2本

・醤油 ヤクルト容器の半分

・ゆで卵 お好みで



［作り方］

1. 爆発予防と味染み効果のため、豚バラブロックの全体にフォークで穴を開け、一口大にカットする。

2. 耐熱容器にお肉、生姜薄切り、お肉がかぶるくらいの水を入れ、ラップをせずにレンジで加熱する（500Wで6分、または600Wで5分）。

3. 加熱後、浮いたアクや脂と一緒に水を捨てる。

4. ヤクルト2本と、ヤクルトの容器半分まで注いだ醤油を加え、ラップをせずにレンジで加熱する（500Wで4分、または600Wで3分）。

5. スプーンなどでアクを取り除き、お肉の上下を返す。

6. 再びラップをせずにレンジで加熱する（500Wで3分、または600Wで2分）。

7. 全体を軽く混ぜ合わせてからラップをし、10分以上放置して味を染み込ませたら完成。

8. お好みで、残った煮汁にゆで卵を2時間ほど漬けて煮卵にする。