歴代をオマージュしたデザインが話題に！

日産は2026年4月16日、長期ビジョン「モビリティの知能化で、毎日を新たな体験に」を発表するとともに、商品ポートフォリオのひとつとして、日産の代表的なミドルサイズセダン「スカイライン」のティザー画像を世界初公開しました。

2025年5月に発表された経営再建計画「Re：Nissan」での新型スカイラインの開発明言に続き、市販モデルの登場がより具体的になった形です。

【画像】超カッコイイ！ これが日産「“新型”スカイライン」の姿です！ 画像で見る（53枚）

日産のスカイラインは1957年に登場したミドルサイズの高級乗用車です。スタイリッシュなデザインと走りを重視したパッケージングを特徴とし、なかでもセダンモデルは“スポーツセダンの代名詞”として長年親しまれてきました。

日産を代表するモデルのひとつであり、ブランドの象徴的な存在として確固たる地位を築いています。

現行型（V37型）は13代目にあたり、2013年11月に登場。躍動感あるデザインやFR（後輪駆動）レイアウトといった伝統を受け継ぎながら、インテリアの質感向上や「インテリジェントクルーズコントロール」などの先進技術を採用し、プレミアムセダンとしての完成度を高めてきました。

その後も、ハイブリッドモデルの追加や先進運転支援システム「プロパイロット2.0」の導入、さらには高出力な3リッターV型6気筒ツインターボエンジンの搭載など、複数回の改良を実施。結果として約12年にわたるロングライフモデルとなっています。

しかし近年はSUV人気の高まりによりセダン市場は縮小傾向にあり、販売ランキングでもSUVやミニバン、コンパクトカーが上位を占める状況が続いています。

他メーカーでもトヨタ「マークX」が生産終了となるなどセダンの選択肢は減少し、日産においても「フーガ」や「シーマ」がラインナップから姿を消しました。現在、国内でセダンとして残るのはスカイラインのみとなっています。

こうした流れを受け、グレード構成も見直され、ハイブリッドや「プロパイロット2.0」搭載モデルは廃止。現在は3リッターV6ツインターボモデルへと集約されています。

また2021年には次期型の開発中止が報じられたこともありましたが、当時の日産幹部がこれを否定し、継続の意思を示したことで将来への関心が高まりました。

その後、日産は厳しい経営環境に直面しますが、2025年に発表された再建計画「Re：Nissan」で抜本的な改革を打ち出します。

人員やコストの見直しに加え、開発期間の短縮などを進めることで再建を図ると同時に、新型車の投入計画も明確化。その中で新型スカイラインの開発が具体的に示されました。

今回のティザー公開は、そうした計画が着実に進行していることを示すものといえます。

さらに今回の長期ビジョンでは、日産のイヴァン・エスピノーサ社長がスカイラインの名を商品戦略の中核モデルとして明言。プレゼンテーション内でティザー画像を公開し、「スカイラインは日産の源流と魂の象徴」と位置付けています。

新型モデルについては、「日本のエンジニアリングと走りへの情熱を体現してきた存在であり、高性能でドライバーの意のままに操れるクルマになる」と説明。ただし詳細なスペックについては明かされておらず、方向性が示された段階にとどまっています。

日産は長期ビジョン「モビリティの知能化で、毎日を新たな体験に」を発表！

それでも公開されたティザーからは、その姿の一端が見えてきました。フロントは10代目「R34型」を思わせるシャープな造形とし、リアには伝統の丸型4灯テールランプを採用。さらにリアエンブレムは3代目「ハコスカ」を彷彿とさせる意匠とし、フロントには5代目「スカイラインジャパン」や8代目「R32型」を連想させる“S”モチーフが取り入れられているようです。

現時点では投入時期やパワートレインなどの詳細は明らかにされていませんが、開発は進められているとみられ、正式発表への期待が高まっています。

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この新型スカイラインに対しSNSでは、「待ってました！」「ついに来たか」といった復活を歓迎する声が多く見られました。

また、「スカイラインらしくてイイ」「歴代の雰囲気が感じられる」といったデザイン面への評価も目立ちます。

さらに、「楽しいスカイラインを作ってほしい」「走りに期待している」といったブランドの本質である“走り”への期待や、「早く発売して！」「期待してます」といった発売を待ち望むコメントも寄せられていました。

とくに多く見られたのが、“スカイラインらしさ”の継承に対する期待であり、伝統と最新技術をどう融合させるのかに注目が集まっているようです。