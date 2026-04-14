4月13日、俳優の北村匠海が主演を務める月9ドラマ『サバ缶、宇宙へ行く』（フジテレビ系）の第1話が放送された。福井県小浜市の高校の生徒たちが宇宙食開発に挑戦した、奇跡のような実話をもとにしたストーリーとなっている。

高校の生徒のリーダー的存在が、女優の出口夏希演じる菅原奈未だ。市場の海産物販売店の娘で、ダンサーになるという夢はあるものの、高校卒業後は家業を継ぐと思われている現状に悩んでいる――という設定だ。

出口は紺のブレザーにスカート、黒のハイソックスという姿で登場。Xには《高校生役、かわいい〜》など、出口の高校生姿をベタ褒めする声が多数並んでいるが、そのなかには

《制服姿がコスプレに見えてしまう 出口夏希さん高校生役はちょっと無理あるな》

という意見もみられる。

「出口さんは2001年生まれの24歳。年齢を考えれば“ズレ“があるとも思えますが、ドラマでは特に違和感はありませんでした。出口さんは2026年に公開された映画『万事快調〈オール・グリーンズ〉』や2025年のWOWOWドラマ『ストロボ・エッジ』でも高校生を演じていますから、実年齢より若く見えるのでしょう。また、同級生役の黒崎煌代さんは23歳、夏目透羽さんは21歳、ゆめぽてさんは22歳、山下永玖さんは26歳と、いずれも20代です。

このドラマが描くサバ缶の宇宙食プロジェクトは、12年にわたる物語なので、生徒役の人たちは卒業後も登場することになるはずです。そう考えると、20代の俳優さんたちが高校生を演じることも当然でしょう」（芸能記者）

同作にはほかにも神木隆之介や荒川良々、八嶋智人、ソニンなど豪華なキャストが顔を並べる。

「初回の世帯平均視聴率は6.0％（ビデオリサーチ調べ、関東地区）とかなり苦戦しました。フジ月9の前作『ヤンドク！』初回の8.1％からもかなり下がっています。宇宙と青春という斬新なテーマで、実際に小浜でロケをおこない美しい風景も見どころ。何よりこれが実話だという点は、従来の月9ドラマとは大きく異なる点です。今後は視聴率が上がっていっても不思議はないと思います」（同前）

サバ缶、どこまで行けるか――。