『ヤング・シャーロック』コメディ部門参戦で激論再燃！ドラマのジャンル分け問題とは？

エミー賞コメディ部門がかつてないほど多様な顔ぶれを見せている。特に注目を集めるのは、『ヤング・シャーロック 〜オックスフォード事件簿〜』など1時間枠のドラマ作品がコメディとして続々と参戦し、長らく続く「ドラメディ（コメディドラマ）」論争を再燃させていることだ。

エミー賞コメディ部門で再燃する“ドラメディ”論争

エミー賞のコメディ部門では、1時間枠の作品が「コメディ」としてエントリーすることの是非が、長年にわたり議論されてきた。この論争は1999年、デヴィッド・E・ケリーが手掛けた1時間枠のリーガルコメディドラマ『アリー・myラブ』が、30分枠の『フレンズ』『そりゃないぜ!? フレイジャー』『ふたりは最高！ダーマ＆グレッグ』、そして『セックス・アンド・ザ・シティ』といった純粋なコメディ作品を抑えて作品賞コメディ部門を受賞したときから始まった。

その後、議論には浮き沈みがあったものの、今年は多数の1時間枠作品がコメディ部門にエントリーしており、再び大きな注目を集めている。なかには、かなりのドラマ要素を持つ作品も含まれているため、コメディ部門の定義そのものが問われる状況だ。

『ヤング・シャーロック』など強力な1時間作品がコメディ部門へ

2026年のエミー賞レースにおいて、新たにコメディ部門への参戦を表明したのはAmazon Prime Videoの『ヤング・シャーロック』だ。名探偵シャーロック・ホームズが世界的に有名な探偵になる前の姿を描いているが、ガイ・リッチー監督のセンスが光る作品として、コメディ要素を帯びた作風が特徴だ。リッチー監督が手掛けるNetflixの1時間枠作品『ジェントルメン』も、すでにコメディ部門で競合している。

さらに、今年はドラマ要素が強いにもかかわらずコメディ部門に提出される1時間枠の新作がいくつかある。イーサン・ホーク主演の『ローダウン 独自調査ファイル』、『ゲーム・オブ・スローンズ』のデナーリス・ターガリエン役で知られるエミリア・クラークが主演を務める冷戦スパイ・スリラー『Ponies（原題）』、MGM+とAmazon Prime Videoで配信予定のノワールコミック原作ドラマ『Spider-Noir（原題）』などだ。これらの作品の多くは当初ドラマとして売り込まれており、『ローダウン』は冬のアワードレースではドラマ部門で競合していた。

『グッド・ワイフ』のスピンオフ『エルズベス』もまた、シーズン1と2ではドラマ部門として提出されていたが、エミー賞でのコメディ部門への変更を決めた。主人公キャリー・プレストンが演じる風変わりな犯罪捜査官の活躍を描く同作は、今年初めにテレビ芸術科学アカデミーに再分類を請願し、承認されている。

Netflixの人気超常現象ミステリーコメディ『ウェンズデー』も、シーズン1で作品賞コメディ部門にノミネートされるなど実績がある。これらの作品が、伝統的な30分コメディである『アボット エレメンタリー』『マーダーズ・イン・ビルディング』『シュリンキング 悩めるセラピスト』『こんなのみんなイヤ！』、そして「コメディかドラマか？」と独自の議論を巻き起こしている30分シリーズ『一流シェフのファミリーレストラン』と競合することになる。

エミー賞コメディ部門の歴史と度重なるルール変更

これまで、作品賞コメディ部門を受賞した1時間枠のコメディドラマは、『アリー・myラブ』と『マーベラス・ミセス・メイゼル』の二つのみ。コメディ部門とドラマ部門の分類が主観的であるため、ドラメディというカテゴリがないことが物議を醸し続ける原因である。

ユーモア要素がたくさんある『ハイ・ポテンシャル』や『ホワイト・ロータス／諸事情だらけのリゾートホテル』のような1時間作品は、エミー賞ではドラマ部門で競合している。（『ホワイト・ロータス／諸事情だらけのリゾートホテル』は、DGA賞を含むいくつかの組合賞ではコメディとして提出されている。）

テレビ芸術科学アカデミーは、資格認定の合理化を図るため、2015年に長さに基づいたカテゴリ分けを導入した。1時間枠は自動的にドラマとして、30分枠はコメディとして提出されるというルールだ。ただし、1時間枠のシリーズはコメディ指定を請願することができた。この規定に基づき、2015年には『Glee』と『シェイムレス 俺たちに恥はない』がコメディとして競合することを承認された一方、『オレンジ・イズ・ニュー・ブラック』は却下され、Netflixから強い批判を浴びた。この長さに基づくコメディ・ドラマの分類は、2022年のエミー賞レースで撤廃されている。

なぜ1時間作品はコメディ部門を選ぶのか？ 現行エミー賞のルール

1時間作品がコメディ部門を選ぶのは、通常、ドラマ部門の厳しい競争を避けるための戦略だといわれている。軽快な1時間作品は、重厚なダークドラマに影を潜めがちだが、純粋なコメディ作品の中でなら受賞の可能性が高いと見なされているためだ。

事実、カテゴリーを変更した『エルズベス』は、放送批評家協会賞（Critics Choice Awards）で作品賞と主演女優賞にノミネートされるなど、即座に結果を出している。現行のルールでは、1時間枠のシリーズがコメディとしてエントリーする際、事前の承認は不要となった（ドラマからの変更は除く）。尺に関わらず「主にコメディ的」であれば認められるが、最終的な判断はアカデミー側の審査パネルに委ねられている。

『ヤング・シャーロック 〜オックスフォード事件簿〜』はAmazon Prime Videoで配信中。（海外ドラマNAVI）

参考元：Deadline

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