

林芽亜里

林芽亜里が14日、都内で開催された映画『Erica-エリカ-』完成披露上映会舞台挨拶に登壇した。

映画「Erica-エリカ-」は、全国最大の学生映画の祭典となる東京学生映画祭で審査員特別賞を受賞した自主映画「連鎖」を原案に、宮岡太郎監督が劇場公開長編映画としてセルフリメイクした人間の狂気を描く戦慄のサイコホラー作品。主演は映画『ソロモンの偽証 前篇・事件 / 後篇・裁判』で中学生：柏木卓也役で映画初出演を果たし、その後、映画、ドラマ、舞台で活躍する望月歩。ヒロイン・エリカ役には小学生時からモデルで活躍し、2024年にドラマ「先生さようなら」で俳優デビューした林芽亜里が務める。

本作が映画初出演となる林は、「長い時間をかけて作ってきた作品をお届けできて嬉しい」と喜びを語った。「（皆さんが）観終わった後にどういう感情になるんだろう？とドキドキワクワクしています」と、視聴者の感想を楽しみにしている様子。

彼女が演じる溝川エリカは、20歳のカフェ店員で感情の起伏が激しく、時には狂気的な一面を見せる難役だ。共演した望月歩からは「目が大きくて吸い込まれるような魅力がある」と、その林の目を本作の見どころとして挙げた。

また、本作のキャッチコピー「あなたしか見えない」にちなんで、私生活で目が離せないものとして「サバの味噌煮」を挙げ、「サバの味噌煮を開拓していきたい」と会場を和ませた。

なお、イベントには望月歩、高尾颯斗、小泉萌香、宮岡太郎監督が登壇した。

サイコホラー映画「Erica-エリカ-」は５月15日より公開される。