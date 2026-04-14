乃木坂46川崎桜、初の写真集『エチュード』の魅力とは？フランスで切り取られた“今”の表情に注目

4月14日に1st写真集『エチュード』を発売した乃木坂46の川崎桜。撮影地に選ばれたのは、本人がかねてより憧れていたというフランスで、舞台はニースとパリの2都市だ。「これまで見せたことのない表情を解き放つ」一冊と紹介されており、大人びた一面と無垢な笑顔、その両方が詰まった写真集であることがうかがえる。そこで本記事では、『エチュード』が映し出す川崎の魅力を整理しながら、本書で注目のポイントも紹介したい。

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乃木坂46の5期生として加入して以降、川崎はグループの中で少しずつ自分の立ち位置を広げてきた。加入直後に5期生曲「17分間」でセンターを務めたことからもわかるように、早い段階から視線を引き寄せる華やかさはあった一方で、彼女の魅力はそれだけではない。選抜や福神として活動を重ねる中で見えてきたのは、柔らかな空気や親しみやすさに加え、どこか慎重で、不器用さも滲ませる人間味だ。だからこそ今回の『エチュード』は、“あざと可愛い”というキャラクターでは捉えきれない、川崎の現在地を改めて映し出す一冊として受け取ることができそうだ。

まず印象的なのは、ニースとパリという異なる街の空気が、川崎のさまざまな魅力を引き出していること。南フランス・ニースでは、明るい日差しの中で開放感あふれる表情を見せ、パリでは街歩きを楽しみながら、憧れだったスケートにも挑戦している。フィギュアスケート経験のある川崎だからこそ、動きのある場面でも姿勢や所作の美しさが自然と際立つのも印象的だ。のびやかな雰囲気のニースと、洗練された空気をまとうパリ。その両方で撮影されたことで、彼女の魅力がよりわかりやすく伝わってくるのではないだろうか。

また、この写真集を考える上で、川崎自身のこだわりも見逃せない。衣装は出発前からスタイリストと相談しながら準備され、私服カットも収録。写真も「撮影の時系列」に構成されているため、旅を重ねる中で少しずつ表情がやわらぎ、素の雰囲気が出てくる流れも楽しめそうだ。川崎は、「色々な私を楽しんでいただけたら嬉しいです」「1日目から5日目までの変化がわかる、映画みたいな写真集になっていると思います」と語っており、完成された姿だけではなく、今の自分をそのまま届けようとする思いも、本書の魅力に繋がっている。

発売前から『エチュード』への注目は高まりを見せ、先行カットに対する反響や発売前重版が決定したことからも、ファンの期待の大きさがうかがえた。さらに、坂道グループ史上最大規模のパネル展や東京メトロデジタルラリーも決定しており、本書を盛り上げる企画が盛りだくさんとなっている。『エチュード』は、川崎の新たな魅力に出会える一冊として、多くの人の関心を集めていきそうだ。

※川崎桜の「崎」は立つ崎