15日は天気下り坂･･･傘を忘れずに、5月29日から注意報･警報の表現変わる！ポイントは【気象予報士が解説｜新潟】
14日(火)もよく晴れて夏日になったところもありました。最高気温は、阿賀町津川で25.6℃と県内で今シーズン初めて夏日になりました。そのほかも、内陸や山沿いを中心に汗ばむ陽気になりました。
さて、みなさんに大切なお知らせがあります。
じつは、今年の梅雨の時期から気象の警報などがこれまでと大きく変わります。大雨などの際に気象庁が出す注意報や警報の表現が変わります。これまでの呼び方を整理して『危険度』を分かりやすくするための再編で、5月29日(金)から変更されることが発表されました。大きな変化がたくさんありますが、これからソラりぽなどでていねいに詳しく皆様にお伝えしていきます。
変更の一番のポイントとして覚えていただきたいのは、「色」と「レベル表記」です。
「河川氾濫」「大雨」「土砂災害」「高潮」の4つの災害･･･つまり『避難が必要な災害』には色とレベル1～5の表記で危険度を表します。数字と色を見るだけで、いつ避難をすればよいか、どれだけ切迫した状態かが分かりやすくなります。ここが今回の変更の一番のポイントです。
さて、15日(水)は各地とも傘が必要になりそうです。
◆15日(水)午前9時の予想天気図
低気圧を含む気圧の谷が次第に東に進んでくるでしょう。このため、県内は天気が下り坂で次第に雨の範囲が広がりそうです。
◆15日(水)の天気の移り変わり
朝6時は全般に雲が多くなりますが、下越や佐渡では晴れ間もあるでしょう。一方、上越では朝からにわか雨の可能性があります。時間を進め、午前は日の差すところもありますが、早いところでは昼ごろから雨雲がかかり始めるでしょう。
そして、午後は西から雨の範囲が広がって、夕方以降は各地で傘が必要になりそうです。明日お出かけの際は忘れずに傘をお持ちください。
さて、みなさんに大切なお知らせがあります。
じつは、今年の梅雨の時期から気象の警報などがこれまでと大きく変わります。大雨などの際に気象庁が出す注意報や警報の表現が変わります。これまでの呼び方を整理して『危険度』を分かりやすくするための再編で、5月29日(金)から変更されることが発表されました。大きな変化がたくさんありますが、これからソラりぽなどでていねいに詳しく皆様にお伝えしていきます。
変更の一番のポイントとして覚えていただきたいのは、「色」と「レベル表記」です。
「河川氾濫」「大雨」「土砂災害」「高潮」の4つの災害･･･つまり『避難が必要な災害』には色とレベル1～5の表記で危険度を表します。数字と色を見るだけで、いつ避難をすればよいか、どれだけ切迫した状態かが分かりやすくなります。ここが今回の変更の一番のポイントです。
◆15日(水)午前9時の予想天気図
低気圧を含む気圧の谷が次第に東に進んでくるでしょう。このため、県内は天気が下り坂で次第に雨の範囲が広がりそうです。
◆15日(水)の天気の移り変わり
朝6時は全般に雲が多くなりますが、下越や佐渡では晴れ間もあるでしょう。一方、上越では朝からにわか雨の可能性があります。時間を進め、午前は日の差すところもありますが、早いところでは昼ごろから雨雲がかかり始めるでしょう。
そして、午後は西から雨の範囲が広がって、夕方以降は各地で傘が必要になりそうです。明日お出かけの際は忘れずに傘をお持ちください。