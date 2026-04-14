15日は天気下り坂･･･傘を忘れずに、5月29日から注意報･警報の表現変わる！ポイントは【気象予報士が解説｜新潟】

15日は天気下り坂･･･傘を忘れずに、5月29日から注意報･警報の表現変わる！ポイントは【気象予報士が解説｜新潟】