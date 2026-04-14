KFCの「クリスピーチキンツイスター」を生地から作ってみた！ 外はサクサクのチキンとてりやきたまごが相性抜群で食欲が止まらない

今回紹介するのは、ニコニコ動画に投稿された『【ずんだもん料理】全部手作りでクリスピーチキンツイスターを作ってみたのだ！【VOICEVOX実況】（おまけの歌あり♪）』というずんずんわくわくクッキングさんの動画です。

投稿者メッセージ（動画説明文より）

ずんだもん：「今回はKFC風？のてりやきたまご味のクリスピーを作ってみたのだ！」

めたん：「ちょっと怪しいけど何とかそれっぽくなったわね！」

WhiteCUL：「これだけのクリスピーチキンが食べれるのは幸せだよ！」

【ずんだもん料理】全部手作りでクリスピーチキンツイスターを作ってみたのだ！【VOICEVOX実況】（おまけの歌あり♪）

ケンタッキー・フライドチキンの人気商品「クリスピーチキンツイスター」。カーネルクリスピーとレタスをトルティーヤ生地で巻いた、手軽で美味しい一品です。

今回は、そんなクリスピーチキンツイスターの「てりやきたまご味」を、料理動画投稿者・ずんずんわくわくクッキングさんが作ります。

初めに鶏むね肉を用意。使わない皮を取り外します。取り除いたら分厚い部分を切って厚さを整えます。

切り終わったら、お肉を叩いて薄くしていきます！

包丁の背も使って叩きます。その後、細い芋ぐらいの大きさに切り分けます。

切り分けたら、下味を付けます。醤油・お酒・生姜・ニンニク・コンソメ・マヨネーズを味が染みこむように揉み込んだ後は冷蔵庫で寝かせます。

本当のトルティーヤはすりつぶしたトウモロコシを使うが、今回は小麦粉で代用

ここからはトルティーヤっぽいパンを作ります。薄力粉・オリーブオイル・水を入れて混ぜ合わせます。

無事生地が完成

先ほどの生地を丸めてから、薄く伸ばしていきます。

フライパンに生地を乗せて焦がさないように中火くらいで焼いていきます。

基本は天ぷら作りと同じ感覚で作る

生地が出来たので、クリスピーチキンを作ります。薄力粉・卵・水・コンソメを入れて混ぜます。そこに寝かせておいたお肉をくぐらせます。

次に油を用意して、お肉を揚げていきます。きつね色になったら、完成です。

ここからはソースを作ります。卵・玉ねぎ・マヨネーズを入れてお好みで塩コショウで調整すればタルタルの完成です。

てりやきソースも作成

必要なモノが揃ったので、トルティーヤでお肉などを巻いていきます。

最後にキッチンペーパーで持ち手の部分を作れば完成です。

完成したのがコチラ。見ただけで分かる大ボリュームです！ 気になる味は「パンチの効いたチキンとてりやきたまごの相性は最高。少し分厚いパンの生地は食べ応えがある」とのことで大満足の出来だったそうです。

そんな手作りツイスターの詳しい調理過程を映像で楽しみたい方は、ぜひ動画をご視聴ください。

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