　14日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比1120円高の5万7700円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

59117.31円　　ボリンジャーバンド3σ
57700.00円　　14日夜間取引終値
57399.54円　　ボリンジャーバンド2σ
56776.00円　　5日移動平均
56502.77円　　13日日経平均株価現物終値
55681.77円　　ボリンジャーバンド1σ
55545.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
54985.00円　　一目均衡表・転換線
54185.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
54151.20円　　75日移動平均
54090.00円　　一目均衡表・基準線
53964.00円　　25日移動平均
52246.23円　　ボリンジャーバンド-1σ
50528.46円　　ボリンジャーバンド2σ
48810.69円　　ボリンジャーバンド3σ
48548.00円　　200日移動平均

株探ニュース