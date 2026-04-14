日経225先物テクニカルポイント（14日夜間取引終了時点）
14日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比1120円高の5万7700円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
59117.31円 ボリンジャーバンド3σ
57700.00円 14日夜間取引終値
57399.54円 ボリンジャーバンド2σ
56776.00円 5日移動平均
56502.77円 13日日経平均株価現物終値
55681.77円 ボリンジャーバンド1σ
55545.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
54985.00円 一目均衡表・転換線
54185.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
54151.20円 75日移動平均
54090.00円 一目均衡表・基準線
53964.00円 25日移動平均
52246.23円 ボリンジャーバンド-1σ
50528.46円 ボリンジャーバンド2σ
48810.69円 ボリンジャーバンド3σ
48548.00円 200日移動平均
株探ニュース
59117.31円 ボリンジャーバンド3σ
57700.00円 14日夜間取引終値
57399.54円 ボリンジャーバンド2σ
56776.00円 5日移動平均
56502.77円 13日日経平均株価現物終値
55681.77円 ボリンジャーバンド1σ
55545.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
54985.00円 一目均衡表・転換線
54185.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
54151.20円 75日移動平均
54090.00円 一目均衡表・基準線
53964.00円 25日移動平均
52246.23円 ボリンジャーバンド-1σ
50528.46円 ボリンジャーバンド2σ
48810.69円 ボリンジャーバンド3σ
48548.00円 200日移動平均
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