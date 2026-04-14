実は「味の素」は半導体材料「ABF」で100％の世界シェアを掌握している、ABFの価格引き上げを投資ファンドが求めていることも明らかに

実は「味の素」は半導体材料「ABF」で100％の世界シェアを掌握している、ABFの価格引き上げを投資ファンドが求めていることも明らかに