【台風情報】このあとの勢力と進路を詳しく 大型で猛烈な台風4号(シンラコウ) 最大瞬間風速は85メートル 今後の全国の天気を画像で 気象庁
■台風4号(シンラコウ)
2026年4月13日18時45分発表 気象庁
13日18時の実況
種別 台風
大きさ 大型
強さ 猛烈な
存在地域 マリアナ諸島
中心位置 北緯12度55分 (12.9度)
東経147度50分 (147.8度)
進行方向、速さ 西北西 15 km/h (7 kt)
中心気圧 905 hPa
中心付近の最大風速 60 m/s (115 kt)
最大瞬間風速 85 m/s (165 kt)
25m/s以上の暴風域 全域 165 km (90 NM)
15m/s以上の強風域 北東側 600 km (325 NM)
南西側 500 km (270 NM)
14日18時の予報
種別 台風
強さ 猛烈な
存在地域 マリアナ諸島
予報円の中心 北緯15度00分 (15.0度)
東経145度50分 (145.8度)
進行方向、速さ 北西 15 km/h (7 kt)
中心気圧 920 hPa
中心付近の最大風速 55 m/s (105 kt)
最大瞬間風速 75 m/s (150 kt)
予報円の半径 65 km (35 NM)
暴風警戒域 全域 250 km (135 NM)
15日15時の予報
種別 台風
強さ 非常に強い
存在地域 マリアナ諸島
予報円の中心 北緯16度25分 (16.4度)
東経144度35分 (144.6度)
進行方向、速さ 北西 ゆっくり
中心気圧 935 hPa
中心付近の最大風速 50 m/s (95 kt)
最大瞬間風速 70 m/s (135 kt)
予報円の半径 100 km (55 NM)
暴風警戒域 全域 320 km (175 NM)
16日15時の予報
種別 台風
強さ 非常に強い
存在地域 マリアナ諸島
予報円の中心 北緯18度50分 (18.8度)
東経143度55分 (143.9度)
進行方向、速さ 北北西 10 km/h (6 kt)
中心気圧 945 hPa
中心付近の最大風速 45 m/s (85 kt)
最大瞬間風速 60 m/s (120 kt)
予報円の半径 150 km (80 NM)
暴風警戒域 全域 370 km (200 NM)
17日15時の予報
種別 台風
強さ 強い
存在地域 小笠原近海
予報円の中心 北緯21度20分 (21.3度)
東経145度10分 (145.2度)
進行方向、速さ 北北東 15 km/h (7 kt)
中心気圧 960 hPa
中心付近の最大風速 40 m/s (75 kt)
最大瞬間風速 55 m/s (105 kt)
予報円の半径 185 km (100 NM)
暴風警戒域 全域 410 km (220 NM)
18日15時の予報
種別 台風
強さ 強い
存在地域 小笠原近海
予報円の中心 北緯24度10分 (24.2度)
東経146度50分 (146.8度)
進行方向、速さ 北北東 15 km/h (8 kt)
中心気圧 970 hPa
中心付近の最大風速 35 m/s (65 kt)
最大瞬間風速 50 m/s (95 kt)
予報円の半径 280 km (150 NM)
暴風警戒域 全域 500 km (270 NM)
■全国の天気を地方ごとに（画像）
画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより
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