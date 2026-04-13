この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「【公式】スリコchannel」が、「【3月の購入品】現役スタッフの3月BESTBUY！」と題した動画を公開した。動画では、3COINSスタッフのたかはし、ごっちん、Suuの3名が、実際に愛用している「今月買って良かった」アイテムを紹介。毎日の家事やボディケアを快適にする、実用性に優れた商品が多数登場した。

たかはしは、「電子レンジ用ハーフホットサンドメーカー」をピックアップ。フライパンを使わずに「洗い物も極力減らせて美味しく作れる」と絶賛し、薄切りりんごと「塗りパンアップルパイ味」を使った独自のアレンジレシピを披露した。

ごっちんは、まとめ買いをする客もいるという「ふわふわキッチンタオル2枚セット」を紹介。「めちゃくちゃふわふわ」という肌触りと吸水性の高さを評価し、色違いで台拭き用とお皿拭き用に使い分けているこだわりを語った。

Suuは、「マルチボディケアローラー」を毎日愛用していると熱弁。座った状態でふくらはぎを転がすだけで「すごくこれコリが取れて自分にはすごく合っていた」と話し、遠征先にも持ち運ぶほどの必需品になっていることを明かした。

現役スタッフが実際に日常生活で使い込んでいるからこそ分かる、リアルな活用法と説得力のあるレビュー。日々のちょっとした悩みを解決し、生活の質を向上させるアイテム選びの参考にしてみてはいかがだろうか。

YouTubeの動画内容

00:38

「洗い物も極力減らせる」電子レンジ用ハーフホットサンドメーカー
05:46

吸水力抜群！「めちゃくちゃふわふわ」なキッチンタオル
10:58

寝る前のケアに「香りに癒やされる」ネイルオイル
13:38

遠征にも持参「コリが取れる」マルチボディケアローラー

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