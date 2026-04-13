【カービィのエアライダー パワーアップアイテムピンズコレクション】 7月 発売予定 価格：6,600円（1BOX10個入り）

エンスカイは「カービィのエアライダー パワーアップアイテムピンズコレクション」を7月に発売する。価格は1BOX10個入りで6,600円。

本製品はNintendo Switch 2用ゲーム「カービィのエアライダー」に登場するパワーアップアイテムをピンズで再現したもの。「カソク」、「サイコウソク」などから「オール」など10種のアイテムを収録している。サイズは約30mm四方で厚みは約2mm。材質は亜鉛合金となっている。

同じアイテムを複数個並べてカバンやキャップなど身につけるものに着ければ、自分をパワーアップさせた気分で楽しめそうだ。自分のプレイスタイルに合わせたアイテムを着けて、友人やライダー仲間とのコミュニケーションにも役立つだろう。

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