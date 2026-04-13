川崎Fの高卒ルーキー長璃喜が王者相手に待望プロデビュー、豪快シュートに「鹿島さん相手で自信になった」

川崎Fの高卒ルーキー長璃喜が王者相手に待望プロデビュー、豪快シュートに「鹿島さん相手で自信になった」