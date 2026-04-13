イギリス空軍でも実用化に向けて実験

イギリスの防衛企業であるBAEシステムズは、2026年4月8日、APKWS（精密誘導キット）を搭載したロケット弾を装備したユーロファイター「タイフーン」の発射実験に成功したと発表しました。

【動画】精密な射撃!? これが、精密ロケット弾でドローンを撃墜する瞬間です

APKWSは、無誘導のハイドラ70ロケット弾にレーザー誘導キットを装着することで、地上攻撃における精密誘導を可能にした兵器です。今回の実験は、イングランド・ランカシャー州ウォートンにある飛行試験開発センターで実施されました。

この実験で、イギリス空軍のユーロファイターはAPKWSによる地上目標への攻撃に成功しました。しかし、この兵器は地上攻撃だけでなく、別の用途でも運用が期待されています。それが、ドローン（UAS）の撃墜です。

航空機で空対空ミサイルを用いて自爆ドローンや偵察ドローンを撃墜する場合、ミサイルの種類にもよりますが、1発あたり約50万ドル（約8,000万円）〜100万ドル（約1億6,000万円）がかかるとされています。機関砲による撃墜も可能ですが、ドローンとの速度合わせの難しさや、撃墜時の破片による損傷リスクがあります。

これらの問題を解決するのがAPKWSです。本来は対地攻撃用の火器ですが、低速の空中目標であればドローンにも対応可能であり、ミサイルと機関砲の間を埋める安価な撃墜手段として、すでにアメリカ軍やウクライナ軍が実戦で運用しています。

なお、APKWSの単価はおよそ4万ドル（約640万円）とされています。対ドローン用の火器としては、比較的高価に感じるかもしれませんが、空対空ミサイルと比べればはるかに低コストです。