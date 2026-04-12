2児の父・スピードワゴン井戸田潤、長男抱えるお出かけショット話題 妻・蜂谷晏海が公開「二人乗りベビーカーが大活躍な日でした」
【モデルプレス＝2026/04/12】お笑いコンビ・スピードワゴン井戸田潤の妻でモデルの蜂谷晏海が4月11日、自身のInstagramを更新。家族でのお出かけショットを公開し反響を呼んでいる。
【写真】53歳2児の父芸人「怯えてる表情が可愛い」長男＆キャラクターとの3ショット
蜂谷は「今日はいいお天気で暑いくらいだった〜！」とつづり、街中での写真を複数枚投稿。「黄色のキャラクターと1回目は緊張しながらタッチできて、怖かったかな？と思いきや、嬉しかったのかもう一度だけタッチ少しに行った兄バーグ」とエピソードを明かし、井戸田に抱えられながら記念写真を撮る姿を公開した。キャラクターに怯えながらもカメラに目線を向ける微笑ましい姿となっている。
また、2台のベビーカーの中でぐっすり眠る息子たちの姿も披露した蜂谷は「二人乗りベビーカーが大活躍な日でした」と嬉しそうにコメントしている。
この投稿にファンからは「微笑ましい家族写真」「マスコットに怯えてる表情が可愛い」「お父さんに抱っこしてもらえて嬉しそう」「素敵な思い出になったね」「良いお父さんとお母さん」など反響が寄せられている。
井戸田と蜂谷は、2022年9月に結婚。2024年7月に第1子、2025年12月には第2子が誕生した。（modelpress編集部）
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【写真】53歳2児の父芸人「怯えてる表情が可愛い」長男＆キャラクターとの3ショット
◆ 蜂谷晏海、息子を抱える井戸田のショットを公開
蜂谷は「今日はいいお天気で暑いくらいだった〜！」とつづり、街中での写真を複数枚投稿。「黄色のキャラクターと1回目は緊張しながらタッチできて、怖かったかな？と思いきや、嬉しかったのかもう一度だけタッチ少しに行った兄バーグ」とエピソードを明かし、井戸田に抱えられながら記念写真を撮る姿を公開した。キャラクターに怯えながらもカメラに目線を向ける微笑ましい姿となっている。
◆ 蜂谷晏海の投稿に反響
この投稿にファンからは「微笑ましい家族写真」「マスコットに怯えてる表情が可愛い」「お父さんに抱っこしてもらえて嬉しそう」「素敵な思い出になったね」「良いお父さんとお母さん」など反響が寄せられている。
井戸田と蜂谷は、2022年9月に結婚。2024年7月に第1子、2025年12月には第2子が誕生した。（modelpress編集部）
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