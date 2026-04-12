大阪・関西万博が閉幕して１３日で半年となる。

大阪市の人工島・夢洲（ゆめしま）の会場跡地では、パビリオンの解体・撤去が進むが、一部で遅れが出ている。跡地開発の青写真も見えないままだ。（猪原章）

日本と１５８か国・地域、七つの国際機関が参加した万博は昨年４月１３日〜１０月１３日に開催され、２５５７万人が訪れた。

記者が今月８日、読売ヘリで上空から確認すると、会場跡地は更地が目立ち、中心部を環状に囲んだ大屋根リング（１周２キロ）は、４割ほどがなくなっていた。北東側の２００メートルを展望台として残し、解体した木材の一部は東日本大震災の被災地などで再利用される予定だ。海外館のうちチェコ館とトルクメニスタン館はほぼ手つかずで残っていた。日本国際博覧会協会（万博協会）幹部によると、トルクメニスタン館は業者との契約に時間がかかって工事が遅れた。チェコ館は再利用方針などがまとまっておらず、解体に着手できていないという。

パビリオンは１３日に撤去期限を迎えるが、民間パビリオンも含め複数棟は間に合わず、７月まで期限が延長される見通しだ。万博協会は２０２８年２月末までに、土地を所有者の大阪市に返還する必要がある。

パビリオン建設を巡る工事費の未払い問題は解決していない。１１か国の工事に関わった複数の下請け業者が元請け業者などによる未払いを訴えており、一部は訴訟になっている。

１５５ヘクタールの跡地の活用計画は定まっていない。

大阪府と大阪市は中核部の約５０ヘクタールについて、昨年秋頃に開発事業者を公募する予定だったが、リングの保存を巡る議論に時間がかかり、実施できていない。府・市は６月頃にも公募したい考えで、事業者が決まり、開発の全容が見えてくるのは年末頃になる見通しだ。

跡地の北側では、カジノを中核とする統合型リゾート（ＩＲ）の基礎工事が行われている。ヘリからは、多数のクレーンが稼働する様子や、カジノやホテルが入ることになる２７階建てビルの土台部分が確認できた。３０年秋頃に開業する予定だ。

ゴミの処分場だった夢洲は長く活用されず、「負の遺産」と呼ばれてきた。大阪市幹部は「万博の跡地開発とＩＲで相乗効果を生み出したい。『負の遺産』に逆戻りさせるわけにはいかない」と話す。