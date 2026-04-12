作業10分で本格味！「ティラミス」が超簡単にできた

短時間で絶品「ティラミス」

コンビニスイーツの定番「ティラミス」。ふわふわスポンジケーキにチーズクリーム、ココアパウダーがマッチして、おいしいですよね。今回は、そんなティラミスを少ない材料かつ作業時間10分で簡単に作る方法をご紹介します！ 短時間で作るコツは、スポンジケーキ部分に市販のカステラやカップケーキを使用すること。最初から味がついているふわふわ生地をちぎって容器に入れ、チーズクリームを重ねればできあがり。

チーズクリームもスーパーで手に入るチーズや生クリームで手軽に作れます。保存容器やホウロウ容器など家にある容器に材料を詰めるだけで作れて、とても簡単です。

作業時間10分で「ティラミス」

「簡単シンプルでおいしい！」と嬉しい声が多数

つくれぽ（つくりましたフォトレポートのこと）にも「簡単でおいしかったです！家族にもお友達にも大好評。リピ決定です」「ワイワイおいしく出来ました〜！シンプルで作りやすかったです！」「ガラスカップで作ってみました！」などと嬉しい声がたくさん届いています。





作業時間10分で簡単に作れて、つくれぽでも大人気のティラミスをご紹介しました。ぜひお試しください。