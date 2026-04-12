ドラフト指名漏れから這い上がる…島根・新井翔太が胸に秘める「選ばれたヤツらよりも」の反骨心

3月から島根スサノオマジックに特別指定選手として加入した新井翔太。東京都出身で現在22歳の新井は、172センチ72キロのポイントガードだ。実践学園中学時代には全国中学校大会で優勝を果たし、その後進学した実践学園高校、青山学院大学でも中心選手として活躍してきた実力者である。順風満帆なバスケットボール人生を歩んできたように見えるが、プロへの道は決して平坦なものではなかった。

今年1月に行われたBリーグドラフトで、新井は無念の指名漏れを経験した。当時の心境について「自信をなくしたというのは事実。当分、自分がやってきたものを否定というか、『ダメだったんだな』みたいにはなりました」と率直に振り返る。しかし、一度は深く落ち込み、モチベーションが下がったものの、直後に島根から特別指定選手としてのオファーが届いた。「素直にうれしかったというのもあって、少しずつモチベーションも上がってきた」という新井。「選ばれたヤツらよりも試合に出てやる」。どん底で芽生えたそんな強い反骨心を胸に秘め、プロのコートに立っている。

その言葉どおり、新井はここまでB1リーグ戦11試合に出場し、そのうち3試合で先発出場を果たしている。初先発となった4月4日の群馬クレインサンダーズ戦では28分8秒のプレータイムを獲得し、キャリアハイとなる17得点を挙げる活躍を見せた。

4月11日には、敵地で行われたアルバルク東京との一戦に出場。チームは52－65で敗戦を喫したが、試合後にメディアの取材に応じた新井は、現在の手応えと課題を冷静に語った。

プロの舞台で通用している部分として、新井は「アシスト力」や「クリエイト力」を挙げる。これらは大学時代から自分なりにプロの映像を観て研究し、取り組んできた武器だという。同じポイントガードである津山尚道ら先輩選手について触れつつも、「尚道さんからアドバイスというよりかは、自分なりに『どうしたら通用するか』っていうのを常に考えています」と言い切る自立心も頼もしい。

元々スコアリングガードとして「スピードは自信がある」と語る一方で、「スピードに行き過ぎちゃって（周りと）合わなくなる」という課題も口にしている。さらに、プロの壁をより痛感しているのがディフェンス面だ。この日のA東京戦では、マーカス・フォスターとのマッチアップもあった。「大学じゃありえない経験」を通じて守備の壁に直面した。「まだまだ守り方がわからず、狙われることも多かった」と率直に明かす。

同試合を通じて、A東京の強さを「すごい『勝ち方を知っている』というか、オフェンス、ディフェンスの守り方っていうのを徹底していました」と表現し、プロにおける遂行力の高さを肌で学んでいる。自身の良さを出せない時に「どれだけディフェンスだったり、他で貢献するかがすごい重要」と感じている新井。それでも、「コーチや先輩のみんなが教えてくれているので、勉強しながらアジャストしていきたい。もっとチャレンジして課題を見つけていきたいです」と成長への意欲は尽きない。

ずっと東京で生まれ育ってきた新井にとって、島根での生活は新鮮なものだ。最初は「何もないな」とびっくりしたと笑うが、「すごい過ごしやすいし、ホームでの応援もすごいですし。出雲大社など何回か行ったんでよかったです」と、すっかり新天地に馴染んでいる様子を見せている。

チームを率いるペータル・ボジッチヘッドコーチは、新井について「彼は非常に良い選手であり、それ以上に素晴らしい人間です」と人間性を高く評価している。途中加入でまだ戦術を理解しきれていない新井に対して、指揮官は「考えすぎず、オフェンスもディフェンスもハッスルして、それだけを考えてやればいい」と常にアドバイスを送っているという。さらにボジッチHCは「すべての若手選手がそうであるように、彼も浮き沈みを経験している最中です。彼はいくつかの試合で、自分が何を得意としているのかを私たちに見せてくれました。時間と経験を積めば、間違いなく安定感が出てくるでしょう」と、そのポテンシャルに大きな期待を寄せている。

挫折を力に変え、島根で新たなスタートを切った若き司令塔。なお、特別指定選手として島根に加入した新井だが、ドラフトで指名されていないために、来シーズンはBプレミアではプレーできない。今後は新設される「Bワン」のクラブでのプレーが予想されるが、だからこそ、現在与えられているB1での出場機会は自身の価値を示す絶好の場とも言える。その類まれなスピードとクリエイト力を武器に、新井翔太は自らの未来を切り拓くべく、コート上でアピールを続けていく。

【動画】新井が14得点を挙げた佐賀戦ハイライト