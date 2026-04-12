なぜ中目黒は「立ち止まれない桜名所」になったのか…300万人が押し寄せた“偶発的発展”の光と影

約4kmにわたり約800本の桜が咲き誇る中目黒・目黒川。いまやピーク時には300万人が訪れる都内屈指の花見スポットだ。だが近年、その景色は大きく変わった。橋の上では「立ち止まらないでください」と警備員の声が響き、人気ビュースポットには「滞留禁止」の横断幕――。なぜ人々は“歩かされる花見”を強いられるようになったのか。再開発やSNS拡散、アイドル推し活など様々な要因がもたらした“偶発的発展”の裏側で、住民の生活と街のあり方は大きく揺らいでいた。

【画像】川を覆う桜のトンネルと川面に映るぼりが美しい中目黒の桜まつり

偶発的に発展した中目黒の桜まつり

約４kmの川沿いの両岸に、約800本の桜が咲き競う中目黒。ピーク時には300万人もの花見客が訪れるなど、今や都内屈指の桜の名所だ。今季の花見では、人気ビュースポットの日の出橋に規制用の「滞留禁止」横断幕が設置され賛否を呼んだ。

中目黒の桜は、戦後に植えられた桜が川沿いに連なっていたものの、当初は地元の人が楽しむ程度の並木にすぎなかった。目黒川は川幅が狭く、水深が浅かったため大雨が降ると川が氾濫するなどの被害が多かったことから、護岸工事が繰り返されてきた歴史がある。

転機となったのが、東京都による河川再生事業。下水道整備により水質は改善され、遊歩道が整備されることで、歩いて楽しむ川に生まれ変わった。

「1982年の台風と氾濫を契機に、1986年までに河川整備と桜の植樹が実施されました。通常、桜は8m間隔で植えます。ところが、なぜそうしたかの記録が残ってないのでわからないのですが、6m間隔の高密度植栽をした結果、桜の枝が川面にむかってしなだれるようになり、枝が重なり合う美しいトンネル状の景観になったのです」と語るのは、中目黒駅前商店街振興組合副理事長であり、一般社団法人中目黒駅周辺地区エリアマネジメント代表理事の柏井栄一氏だ。

この地で生まれ育った柏井氏によると、中目黒が現在のような桜の名所となったのは“偶発的発展”によるものだと言う。

今年で40回目を迎える『中目黒桜まつり』が始まったのは1987年。中目黒駅前商店街が中心となって始めた地域の小さなお祭りだ。規模も今よりかなり小さく、有志と企業協賛によるぼんぼりが点灯され、屋台や出し物も商店街と地元団体による素朴なものだった。

川沿いの植樹をベランダから見ていたという、目黒川沿いのマンションに40年以上暮らす小高悦子さんは「昔は人もまばらでのんびりとしたものでした。桜の下のベンチに座ってゆったり花見ができた。それがいつしか人であふれ、川にはもちろん、中目黒駅に近づくのも怖くなった」と中目黒の移り変わりを語る。

中目黒に人が集まり始めたきっかけは、代官山アドレス（2000年）、中目黒ゲートタウン再開発（2002年）、中目黒への目黒区役所移転（2003年）など再開発の相乗効果によるものが大きい。川沿いに飲食店が増え、おしゃれな街というイメージが定着し、桜の時期の人出も増え始めた。

「2011年あたりからSNSで口コミが拡散。これまで協賛企業の名入れだったぼんぼりにアイドルを応援するメッセージが増え、推し活の場としても知られるようになりました。クアラルンプールなど海外の空港のトランジットエリアで『世界の桜名所』として紹介され、国際的にも認知度が上がった。

ところが、人出の増加に伴い、川沿いでの宴会、ゴミがマンションのゴミ置き場に山積みされたり、トイレ不足で住宅の敷地内で用を足す人も。さらに店舗前に椅子やテーブルを出して営業する店も出てきました」（柏井氏）

そこで目黒区が座長となり、商店街組合、警察、消防、町内会による対策協議会が設立された。

目黒区は産業経済課、文化・交流課、道路公園課など部署横断の連携で協力。安全上の理由から桜に近づかないように遊歩道やベンチ周辺にロープを張り、仮設トイレを設置し、店舗前の椅子やテーブルを撤去させた。

ところがそれでも止まらない花見客の数。桜がよく見える橋の上は身動きできないくらいの大混雑。初期の対策は焼け石に水で、住民の不満はどんどん蓄積されていった。

住宅地に人が押し寄せ住民の不満が爆発

そもそも中目黒は、都内の桜名所の上野恩賜公園や新宿御苑、千鳥ヶ淵などの花見客を想定して整備された公園・庭園とは異なり、住宅地・生活道路の中に桜があるという特徴がある。

そのため完全な入場制限をすることは不可能だ。さらに一般的な住宅地ではなく、花見客を歓迎する店舗や商業施設も混在する近隣商業地域でもある。

花見客に対してデメリットしかない住民の不満が顕在化したのが2014年11月に開催された『Nakameguro青の洞窟』である。中目黒駅付近から目黒川沿い、宝来橋～朝日橋までの全長500メートル、往復1kmの木々が約40万球の電球で青く光り輝き、映り込む水面と一体となった幻想的な世界が広がった。メディアでも度々紹介され、中目黒に人が大挙して訪れるようになったのだ。

「『Nakameguro青の洞窟』は冬季の集客に役立つということで目黒区が広告代理店の提案を受け入れて開催されました。メディアでも大きな話題になり想定以上の人が訪れたのです」（柏井氏）

しかし、桜の開花はおおよそ２週間程度だが、青の洞窟は１か月と開催期間が長かった。ここでそれまで蓄積していた住民の花見客に対する不満と相まってイベントに対する反感が爆発。説明会を開催するも、住民の賛同が得られず中目黒での青の洞窟は１回限りのイベントとなったのである。

「花見客の数が300万人と言われたコロナ禍前はひどかった。観光バスで外国人観光客が大挙して訪れ、買い物にも行けない、電車にも乗れないなど、日常生活に大きな支障が出ました」と語る住民の小高氏の住むマンションの前が観光バスの降車場となり、マンション前にゴミがあふれ、植樹や駐輪していた自転車にいたずらもされた。

観光バスは時間制限駐車区間のパーキング上に無断で駐車。乗用車はもちろん、工事車両も停めることができなくなった。マンション管理組合の理事長でもある小高氏はバス会社やツアー運営会社、目黒警察にクレームを入れるも、パトカーが注意したときだけ観光バスが移動するといういたちごっこだった。

2022年10月の韓国・梨泰院雑踏事故の影響もあり、警察は警備を強化。地元としても人が集まる場所として厳重な対策が必要となった。

そこで中目黒の最大の課題である、狭い道への人の集中を避けるため、“立ち止まらせない導線設計”が徹底された。川沿いを歩行一方通行に誘導する順路看板を設置し、橋の上や狭い場所での停止は禁止。川の合流点遊び場にテントを常設し、目黒区職員、商店街・町会が常駐し、苦情や事故に即応した。

警備員を増員し、警察とともに導線管理を実施。ぼんぼりの電灯が消えた後も、約1時間、保健所、商店街、警察が合同でパトロールを行うなどして対策を強化した。

循環型花見を目指しナカメサーキュラーチャレンジ始動

「近年は警備員の方やゴミステーションも増え、商店街の皆さんも大勢でサポートされてかなり改善されました。それでも気になるのがゴミ問題。桜まつりの時期はどのお店も店頭販売をしたり、スーパーのお惣菜も食べ歩きができるメニューに変わります。

売る側がゴミ箱の設置はもちろん、ゴミ袋を用意して商品と一緒に渡してゴミ捨て場への投棄を促すなどの努力も必要だと思います」と語る小高氏の言葉のように、地元が雑踏対策とともに苦労したのがゴミ対策だ。

昨年は約5.3トンものゴミが出た桜まつり。行政はゴミの持ち帰りを推奨しているが、上野恩賜公園や新宿御苑のような滞在型ではなく、歩きながら桜を観賞するスタイルのため、飲食後の容器をポイ捨てする人も少なくない。

「店頭販売する店舗にはゴミ箱設置をお願いしていますが、厳密に言えば店舗の敷地内のゴミは事業ゴミ、店頭の道路に落ちているゴミは道路公園課が落とし物として扱うので清掃事務所に勝手に持っていけないという難しさもある。

また、花見客の“ずっとゴミを手に持っているのも煩わしい”という気持ちもわかる。だからゴミは持って帰ってもらえないものと考え、その場で処理する方法を模索しました」（柏井氏）

そこで目黒区と商店街が協力して、土日を中心に中目黒駅や東急ストア前、アトラスタワー前など多いときで６ヶ所にゴミの分別場所であるエコステーションを設置。運営には商店街をはじめ、中目黒村美化委員会、各町会、目黒学院の生徒もボランティアで協力した。

さらにゴミ問題を深化させ、2022年より、一般社団法人中目黒駅周辺地区エリアマネジメントが主体となり桜の時期に大量に廃棄されるゴミを資源に変える挑戦が始まった。

2025年からは名称を「ナカメサーキュラーチャレンジ」とし、今年は目黒川沿いにあるイベントスペース、フナイリバに設営されたフードコートで、ポリスチレン素材の循環型カップとリユースカップを使用。回収ステーションで集めたプラスチックごみや割り箸をリサイクルして資源として循環させ、使い捨てゴミをゼロにする試みが実施された。

できた堆肥は中目黒の公園の緑化に使う想定もされ、ゆくゆくは花見で出たゴミが、翌年の桜を育てる資源になることを目指している。

「まだまだ挑戦は始まったばかりですが、中目黒にはいろんな知恵を持つ企業がある。地元をはじめサーキュラーエコノミー推進企業が集結してゴミの出ない循環型・住宅地型花見のモデルケースとして横展開できれば。

賛否あった『滞留禁止』の横断幕も昨年比で混雑緩和の手応えを確認できました。今後は出店者に対してゴミ箱設置と分別の徹底、行列発生抑制等のガイドライン強化・多言語化を実施する予定。

警備員配置やぼんぼり点灯は、靖国神社の開花宣言から約2週間を目安に設定していますが、早咲き・遅咲きによるズレもある。点灯スケジュールの開花連動ロジックを改善し、ズレ時の代替運用・広報手順を整備したい。

そして今季の取り組みを総括し、エコステーションの増設・配置最適化などを検討し、来季計画へ反映させたいと思っています」（柏井氏）

さまざまな要因が偶発的に発展し、気がついたら桜の名所になってしまった住宅地・中目黒。紆余曲折を経て、循環型花見に向けて歩みだした。

文／永浜敬子