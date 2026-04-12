畑芽育＆志田未来が“予期せぬ初対面” 日10ドラマ『エラー』第1話あらすじ
俳優・畑芽育と志田未来がW主演を務める、ABCテレビ・テレビ朝日系日10ドラマ『エラー』（毎週日曜 後10：15）が、きょう12日から放送スタートする。
【第1話カット多数】『エラー』ユメ（畑芽育）＆恋人の佐久間健司（藤井流星）と2ショット
今作は、とある女性を死なせてしまったユメ（畑）と生きる意欲を失ったその女性の娘・未央（志田）が真実を知らないまま友情を育む姿を描く。本来なら心を通わせるはずのない2人が、罪と友情の狭間で揺れ動き、取り返しのつかない過ちに向き合う姿を描くヒューマンサスペンスドラマ。
■第1話あらすじ
規制線が張られた現場には、遠巻きに様子をうかがう中田ユメ（畑芽育）の姿が…。
“あの日”から大迫未央（志田未来）は、母・美郷（榊原郁恵）の死との向き合い方に苦しみ続けていた。担当刑事・遠藤（岡田義徳）は、美郷が自ら命を絶った可能性が高いというが、遺書はなく、動機は不明。美郷の死亡現場に居合わせた男性・近藤宏（原田龍二）が重体に陥っていると知らされるも、未央は謝罪の言葉も浮かばず現実を受け止めきれない。そして現在、未央は理不尽にも、「加害者の娘だから」とアパートを追い出されようとしている。人生を滅茶苦茶にされた…そんな思いから、未央は母の死に涙すら流せずにいた。
そうして迎えた引っ越し当日、未央のアパートにユメが現れる。未央がたまたま依頼した引越し業者から、ユメが作業員として派遣されてきたのだ。未央が美郷の娘であると気づいたユメは、予期せぬ初対面に動揺。さらに、美郷の死が原因で未央が生気を失っていると知り、ユメは心が締め付けられる…。
かつて母が営んでいた美容室兼実家への引っ越しを終えた未央は、1人虚ろな面持ちで「いっそのこと母を追って…」。と、その視界にガラスを割って飛び込んでくるユメの姿が。その手には、未央が欲していた美郷の遺書が握られていた…。
実は、美郷が亡くなるまさにその日に会っていたと言うユメ。「死にたい」と漏らす美郷をあの時止めることができなかった、だから未央は私のせいで苦しんでいる、と心が締め付けられていたというのだ。あなたのせいじゃない、と声をかける未央。以来、友達のような関係になっていく2人。しかしユメには、未央にまだ言っていないことがあった。それは、あの日ユメが犯した”人生最大の過ち”について。その事実は、恋人の佐久間健司（藤井流星）や、ユメの母・千尋（栗山千明）にも関係しているようで…。
【第1話カット多数】『エラー』ユメ（畑芽育）＆恋人の佐久間健司（藤井流星）と2ショット
今作は、とある女性を死なせてしまったユメ（畑）と生きる意欲を失ったその女性の娘・未央（志田）が真実を知らないまま友情を育む姿を描く。本来なら心を通わせるはずのない2人が、罪と友情の狭間で揺れ動き、取り返しのつかない過ちに向き合う姿を描くヒューマンサスペンスドラマ。
規制線が張られた現場には、遠巻きに様子をうかがう中田ユメ（畑芽育）の姿が…。
“あの日”から大迫未央（志田未来）は、母・美郷（榊原郁恵）の死との向き合い方に苦しみ続けていた。担当刑事・遠藤（岡田義徳）は、美郷が自ら命を絶った可能性が高いというが、遺書はなく、動機は不明。美郷の死亡現場に居合わせた男性・近藤宏（原田龍二）が重体に陥っていると知らされるも、未央は謝罪の言葉も浮かばず現実を受け止めきれない。そして現在、未央は理不尽にも、「加害者の娘だから」とアパートを追い出されようとしている。人生を滅茶苦茶にされた…そんな思いから、未央は母の死に涙すら流せずにいた。
そうして迎えた引っ越し当日、未央のアパートにユメが現れる。未央がたまたま依頼した引越し業者から、ユメが作業員として派遣されてきたのだ。未央が美郷の娘であると気づいたユメは、予期せぬ初対面に動揺。さらに、美郷の死が原因で未央が生気を失っていると知り、ユメは心が締め付けられる…。
かつて母が営んでいた美容室兼実家への引っ越しを終えた未央は、1人虚ろな面持ちで「いっそのこと母を追って…」。と、その視界にガラスを割って飛び込んでくるユメの姿が。その手には、未央が欲していた美郷の遺書が握られていた…。
実は、美郷が亡くなるまさにその日に会っていたと言うユメ。「死にたい」と漏らす美郷をあの時止めることができなかった、だから未央は私のせいで苦しんでいる、と心が締め付けられていたというのだ。あなたのせいじゃない、と声をかける未央。以来、友達のような関係になっていく2人。しかしユメには、未央にまだ言っていないことがあった。それは、あの日ユメが犯した”人生最大の過ち”について。その事実は、恋人の佐久間健司（藤井流星）や、ユメの母・千尋（栗山千明）にも関係しているようで…。