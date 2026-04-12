29歳女性、家事手伝いとフリーランスで年収150万円。「税金の出費が大きいので…」お金の悩みとは？
予期せぬ体調不良や環境の変化をきっかけに、実家を療養と再出発のための拠点とするケースも珍しくありません。
All About ニュース編集部は、2026年3月25日、現在実家暮らしをしている人を対象にアンケート調査を実施。毎月の生活費や貯金額、実家暮らしをしている理由などを聞きました。
今回は、大阪府岸和田市並松町在住・29歳女性のエピソードを紹介します。
【1人暮らしの1カ月あたりの平均生活費を見る】
職業：フリーランスに転職
在住：大阪府岸和田市並松町
家族構成：両親、自分
世帯年収：父250万円、母105万円、自分150万円
実家の間取り：一軒家3LDK
交際費：1万円ぐらい
毎月のお小遣い：1万円ぐらい
毎月の貯金額：1万円ぐらい
貯金総額：20万円ぐらい
総務省統計局が発表した「家計調査報告 家計収支編（2024年）」によると、34歳以下の女性の1カ月の平均消費支出は21万4719円です。そのうち、住居費の平均は5万711円ですが、家賃などは地域や条件によって差が出てくるので、住居費を除いた16万4008円が回答者の属性に近い平均生活費ということになります。
実家を出るかどうかについては「30歳と3カ月後ぐらいかな……、父が定年退職するまでに一人暮らし用の貯金をして、実家をでる予定」と話しました。
さらに「腰痛が悪化したり治ったり、長時間同じ姿勢や体勢をとれなくなって重い物も運べなくなりました。療養しながら、実家で家事手伝いや次の一人暮らしまでの資金を在宅ワークで少しずつ仕事しながら貯めていけたらいいなと思います」と、現状や今後の目標について話してくれました。
お金に関する悩みでは「衣食住や光熱費やNHK代がかからないので出費は抑えられるのですが、自分の健康保険や年金などの税金の出費が大きいので貯金が足りるか心配です。ある程度稼げるようになったら、食費代を実家に少しは入れられたらいいなと思います」といいます。
療養しながら在宅ワークと家事手伝いに励み、自立に向けた資金作りに努めている様子が伺えます。お父さまの定年という節目を見据え、一歩ずつ着実に再出発の準備を進めている段階です。
※回答者のコメントは原文ママです
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:All About ニュース編集部)
All About ニュース編集部は、2026年3月25日、現在実家暮らしをしている人を対象にアンケート調査を実施。毎月の生活費や貯金額、実家暮らしをしている理由などを聞きました。
今回は、大阪府岸和田市並松町在住・29歳女性のエピソードを紹介します。
【1人暮らしの1カ月あたりの平均生活費を見る】
回答者のプロフィール＆実家の状況回答者本人：29歳女性
職業：フリーランスに転職
在住：大阪府岸和田市並松町
家族構成：両親、自分
世帯年収：父250万円、母105万円、自分150万円
実家の間取り：一軒家3LDK
毎月の生活費や貯金額は？実家に入れている生活費：なし
交際費：1万円ぐらい
毎月のお小遣い：1万円ぐらい
毎月の貯金額：1万円ぐらい
貯金総額：20万円ぐらい
総務省統計局が発表した「家計調査報告 家計収支編（2024年）」によると、34歳以下の女性の1カ月の平均消費支出は21万4719円です。そのうち、住居費の平均は5万711円ですが、家賃などは地域や条件によって差が出てくるので、住居費を除いた16万4008円が回答者の属性に近い平均生活費ということになります。
実家を出るかどうかについては「30歳と3カ月後ぐらいかな……、父が定年退職するまでに一人暮らし用の貯金をして、実家をでる予定」と話しました。
「療養しながら実家で家事手伝い」実家暮らしを選んでいる理由を尋ねると「坐骨神経痛になり工場を閉鎖する際に会社を退職し、貯金がないため、一人暮らしから実家に帰省しました」と回答。
さらに「腰痛が悪化したり治ったり、長時間同じ姿勢や体勢をとれなくなって重い物も運べなくなりました。療養しながら、実家で家事手伝いや次の一人暮らしまでの資金を在宅ワークで少しずつ仕事しながら貯めていけたらいいなと思います」と、現状や今後の目標について話してくれました。
「あまり自分の時間がとれない」実家暮らしで苦労していることを尋ねると、「家のリフォームをはじめ、買う物の下調べや偵察、ネット通販の手配、両親が仕事で家にいない際の家事手伝い、通院の送迎などの用事があるため、あまり自分の時間がとれないです。衣食住や光熱費がかからないので出費が抑えられて嬉しいですが、家のすべての用事に関与するので大変です」と、家事の負担が大きいことを打ち明けてくれました。
お金に関する悩みでは「衣食住や光熱費やNHK代がかからないので出費は抑えられるのですが、自分の健康保険や年金などの税金の出費が大きいので貯金が足りるか心配です。ある程度稼げるようになったら、食費代を実家に少しは入れられたらいいなと思います」といいます。
療養しながら在宅ワークと家事手伝いに励み、自立に向けた資金作りに努めている様子が伺えます。お父さまの定年という節目を見据え、一歩ずつ着実に再出発の準備を進めている段階です。
※回答者のコメントは原文ママです
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:All About ニュース編集部)