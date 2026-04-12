グラビアアイドルの清水あいりが、人気YouTuberグループ・コムドットの過酷な生配信番組に出演し、大胆すぎる言動でメンバーをタジタジにさせる一幕があった。

【映像】清水あいり、衝撃の仰天行動（実際の様子）

4月11日から12日にかけて放送中の『ABEMA30時間限界突破フェス』にて、コムドットは「30時間パイから逃げ切れれば1億円」という過酷な企画に挑戦。その中の一企画「やまとを見つけろ！100人ハグ」は、体育館に集まった覆面姿の100人の中から、ハグのみを頼りにリーダーのやまとを探し出すというものだ。間違えればメンバー全員がパイを浴びるという緊張感の中、1列目の5番目には、ゲストとして清水が紛れ込んでいた。

しかし、ここから予想外の展開へ。企画の趣旨をよそに、なぜか覆面を外して正体を現した清水とメンバーがハグをする展開となった。ひゅうがとハグを交わした直後、清水は至近距離で「あっちのパイと私のパイ、どっちが良かった？」と問いかける。

さらに清水の暴走は止まらない。突然ひゅうがの前で腰を落とし、下半身付近を凝視しながら「もぉ〜、通天閣になってもうてるやん！」と“指摘”した。これにはひゅうがも「なってないと思うけど」と苦笑しつつ、「やばい…予想外ですマジで。慣れてないんですよ」と、人気グラドルの規格外の攻めに完全に翻弄されていた。

この様子を見ていた視聴者からは、「ひゅうがを弄ぶな！！！！笑笑」「やっぱり下ネタ多い」「この人ヤバすぎ」「えやばい」といったコメントがネット上で殺到し、生配信は大いに盛り上がりを見せていた。