「個人のテクニック引き立つ」

身長制限を設けて昨秋、鳥取県日南町で初めて開かれた「Ｕ―１７０ 女子バレーボール大会」が先月、３回目を迎えた。

６月に松江市、１０月には同町での開催も決定。新たな試みが注目を集め、県外から視察や主催者への問い合わせが相次いでいる。（安恒勇気）

６人制で、ルールやコートの広さは一般と同じ。一方、出場選手はリベロを除き、原則１メートル７０未満の身長制限がある。ネットの高さは、女子の一般で使われる２・２４メートルより９センチ低く、中学生と同じ２・１５メートルにしている。

主催する「にちなんスポーツクラブ」（日南町）の職員・藤井健さん（３５）が発案。身長１メートル６８でリベロを務めた元選手で、「身長で諦めてしまうような人も、生涯続けられる機会を」と企画した。

昨年１１月には第１回を日南町で開催し、８チームが参加。今年２月には広島県東広島市で第２回を開いた。

第３回大会は日南町体育館で３月２０日にあり、鳥取、島根両県の８チームが参加。１セット制で予選はリーグ戦、決勝はトーナメントで競い合った。

優勝は松江市の「Ｌｉｂｅｒａ」。セッターの伊達萌々子さん（２５）は「ネットが高いと、どうしても高身長の選手に球が集まり、大味な試合になる。この大会は飛び抜けた身長の人がおらず、個人のテクニックがより引き立つので、やりがいがある」と喜ぶ。

藤井さんは大会の様子などをインスタグラムで発信。それを広島県の大学関係者らが見たことが、第２回開催のきっかけになった。

第３回大会を福岡、鹿児島両県のバレーボールチーム関係者が視察。インスタグラムのダイレクトメールを寄せた、大阪と京都でバレー大会を主催する団体とは、近畿での大会開催に向けて協議を続けている。

６月に松江市東出雲町で島根大会、１０月には日南町で２日にわたり中国大会を開催する。藤井さんは「大会の継続と魅力発信を続け、全国的に機運が高まれば」と話している。