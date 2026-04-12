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なぜ韓国の投票率は約80%もあるのか？日本人が知らない「政権交代で入試も家賃も激変する」

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「パクくんの東大留学」が「なぜ韓国人は投票に命を懸けるのか？日本と違いすぎる現実」を公開した。



動画では、韓国の大統領選挙における投票率が79.4%という高い水準にある背景について解説。韓国人にとって投票とは単なる権利の行使ではなく、自らの生活を守るための「生存戦略」であるという衝撃的な現実が語られた。



投稿者のパク氏は、韓国人が投票に熱心になる理由として3つの要素を挙げている。一つ目は「政権によって個人の日常生活が劇的に変わる」という実感だ。例えば大学入試制度は政権が変わるたびに評価基準が大きく変動し、学生の進路計画を一瞬で無にする可能性がある。また、住宅価格や研究予算の配分も政権の方針に直結しており、資産価値が数ヶ月で乱高下することもあるという。パク氏はこれを「生活防衛戦」と表現し、自身の人生設計を守るために投票に行かざるを得ない状況を説明した。



二つ目は、政治が「日常の風景」として完全に定着している点だ。ニュースサイトのコメント欄はもちろん、料理動画のコメントにさえ政権批判が書き込まれるほど、政治の話題が生活に浸透している。選挙期間中には街中が候補者の垂れ幕で埋め尽くされ、投票日にはSNS上で「投票証明」を行うことが一種のトレンドとなっている現状を紹介した。



三つ目は、「自分たちの行動で社会は変えられる」という強烈な効力感だ。大規模なデモや署名活動によって政府の方針が撤回されたり、過去には大統領の弾劾が成立したりといった経験が、国民の中に「数を集めて押せば現実は動く」という信念を植え付けているという。パク氏は、この諦めのなさが高い投票率を支えていると分析した。



パク氏は最後に、「どこまで政治のことを気にすべきか」という問いを投げかけた。政治が無関心ではいられないほど生活に密着している韓国社会の熱気は、裏を返せば常に緊張とストレスを伴うものでもある。隣国の選挙事情を通じ、政治との適切な距離感について考えさせられる内容となっている。